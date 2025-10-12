Bộ Nội vụ đề xuất vùng đặc biệt khó khăn được xét nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu sớm trong điều kiện lao động bình thường.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất danh mục vùng như sau:

Đối tượng áp dụng là người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động cũng như cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan bảo hiểm xã hội.

Người lao động làm việc trước ngày 1/1/2021, ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên hoặc nơi có phụ cấp khu vực mức 25% trở lên được tính là thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, làm căn cứ để nghỉ hưu trước tuổi.

Người làm động làm việc từ ngày 1/1/2021 đến trước ngày 1/7 năm nay thì được áp dụng theo danh mục vùng nói trên.