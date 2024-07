Lao động có thu nhập 7,3 triệu đồng/tháng, Bình Định dẫn đầu miền Trung

Tăng trưởng 7,6%, tăng giá 2,7%

Ngày 2/7, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,6%. Tốc độ tăng trưởng dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thứ 4 trong 14 tỉnh Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung và thứ 19/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định trao đổi tại buổi họp báo (Ảnh: Doãn Công).

Cụ thể, GRDP Bình Định theo giá hiện hành ước hơn 60.048 tỷ đồng. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản ước gần 16.000 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng gần 18.000 tỷ đồng; dịch vụ xấp xỉ 24.000 tỷ đồng; thuế sản phẩm (trừ trợ cấp) đạt trên 2.500 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ đánh giá, khu vực dịch vụ vẫn giữ được vai trò dẫn dắt nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng 8,16%. Ngành bán buôn, bán lẻ tăng 6,3% (cùng kỳ tăng 10,36%); ngành vận tải, kho bãi tăng 9,4% (cùng kỳ tăng 8,34%); dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 24,16% (cùng kỳ tăng 11,92%); hoạt động hành chính, dịch vụ hỗ trợ tăng 27,16% (cùng kỳ tăng 30,97%);…

Về giá cả, chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ bình quân 6 tháng đầu năm tại Bình Định tăng hơn 2,7%. Có 9 nhóm chỉ số tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm giáo dục (gần 11%); có 2 nhóm giảm là bưu chính viễn thông (giảm 0,29%) và văn hóa, giải trí, du lịch (giảm 0,01%).

Theo bà Mỹ, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 7,5-8%, trong 6 tháng còn lại, tỉnh Bình Định cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đảm bảo duy trì tốc độ tăng GRDP 7,42-8,4%.

Thu nhập bình quân tăng

Về lao động, việc làm, Bình Định có hơn 835.000 lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm, tăng 1.100 người so với cùng kỳ năm 2023. Lao động có việc làm tăng ở cả nông thôn và thành thị. Trong đó, khu vực nông thôn có hơn 515.000 người, chiếm 61,5%; khu vực thành thị gần 322.000 người, chiếm 38,5%.

6 tháng đầu năm, tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm, mức lương bình quân mỗi tháng cũng tăng (Ảnh: Doãn Công).

Bình Định hiện có 847.102 lao động ở độ tuổi từ 15 trở lên. Lao động khu vực thành thị có 325.703 người, chiếm 38,4%, lao động nữ 411.960 người, chiếm 48,6%.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động so với dân số 6 tháng đầu năm tại Bình Định là 56,2%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam là 58,1%; lao động nữ là 54,4%.

Kết quả thống kê cũng cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của Bình Định là 1,96%, giảm 0,46 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, thu nhập bình quân/tháng của người lao động hưởng lương đạt 7,3 triệu đồng, tăng hơn 5,8% (tương ứng 439.000 đồng) so với cùng kỳ. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn nữ (8,2 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng). Lao động làm việc có lương cứng ở thành thị cao hơn so với khu vực nông thôn (8 triệu đồng so với 6,8 triệu đồng)…