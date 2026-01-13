Bất ngờ về cô gái có tấm bằng xuất sắc, IELTS 7.5 đi bán đất mộ

Công việc gắn với mộ phần, nghĩa trang

Nhắc đến nghĩa trang, không ít người liên tưởng đến không gian lạnh lẽo, xa lạ. Nhưng bối cảnh đó lại xuất hiện nhiều nhất trên trang mạng xã hội TikTok của Phạm Hoàng Thu Trang (23 tuổi, Hà Nội) với hàng trăm nghìn lượt xem.

“Bán đất mộ” là câu nói mở đầu của cô để thu hút nhiều người quan tâm đến các video của mình hơn. Thực tế, Thu Trang là chuyên viên kinh doanh của một công viên nghĩa trang ở Phú Thọ (Hòa Bình cũ).

Sau 1 năm tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng là quãng thời gian mà cô gắn bó với công việc mới mẻ này. Vốn là một ngách đặc biệt của bất động sản, công viên nghĩa trang được quy hoạch quy củ, cảnh quan hiện đại, nhiều dịch vụ chăm sóc mộ phần… đã xuất hiện ở miền Bắc 15 năm nay.

Phạm Hoàng Thu Trang - cô gái trẻ đang làm công việc đặc biệt (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nếu như những nhân viên kinh doanh khác sẽ giới thiệu chung cư, nhà đất, nhà liền kề, biệt thự, thì Thu Trang lại cung cấp thông tin cho khách hàng về quy hoạch nghĩa trang, các khu mộ gia tộc, mộ đôi, mộ đơn…

Một công việc đặc thù liên quan đến người cao tuổi, người đã khuất nhưng lại được một cô gái gen Z tiếp quản hằng ngày. Chia sẻ về cơ duyên với nghề, Thu Trang cho biết khi còn là sinh viên năm cuối, cô có dịp tiếp xúc với những cựu sinh viên thành công của nhà trường về tư vấn, giới thiệu việc làm. Từ đây, cô được biết đến công việc đầy lạ lẫm này.

Trang cũng mạnh dạn thử sức vào lĩnh vực đặc thù và ngay sau đó cảm thấy yêu thích và mong muốn gắn bó lâu dài. Những ngày đầu bỡ ngỡ, Thu Trang còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

Để bù đắp những khoảng trống này, cô đã tích cực tham gia những khóa học để bổ sung kiến thức về Luật Đất đai, quy hoạch, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, phong tục, tập quán cũng như phong thủy. Bản thân cô cũng phải chủ động tìm hiểu bằng chuyến đi thực tế nghĩa trang truyền thống và công viên nghĩa trang hiện đại để hiểu sâu sắc hơn về công việc đang làm.

Cô gái trẻ làm công việc đặc biệt (Video: Phạm Tiến, Nguyễn Sơn).

Với khách hàng của Thu Trang phần lớn là người trung tuổi, người trẻ đầu tư, bản thân cô cũng phải lĩnh hội khối kiến thức, kỹ năng vững vàng, cách giao tiếp, trao đổi, tư vấn linh hoạt để hoàn thành tốt công việc được giao phó.

“Khi tiếp xúc với mỗi khách hàng, chúng tôi đều phải chăm sóc kỹ lưỡng. Để khách hàng thực sự nhận thấy sự tinh tế của mình, tạo niềm tin, sự yên tâm thì bản thân mình không ngừng tiếp tục trau dồi, rèn luyện các kỹ năng thiết yếu”, Thu Trang chia sẻ.

Gặp mỗi khách hàng là một trải nghiệm

Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên trực tiếp đặt chân đến nghĩa trang truyền thống trong lòng luôn hồi hộp, thậm chí còn có chút run rẩy. Tuy nhiên, với công viên nghĩa trang được quy hoạch khoa học, phối cảnh bình yên nên cho cô cảm giác khác biệt. Cứ đà này, cô mau chóng chiếm lĩnh kiến thức cần thiết và tự tin tư vấn, nói chuyện với khách hàng.

Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn Thu Trang đã thích ứng với công việc và có những ý tưởng mới mẻ để tiếp cận khách hàng mới. Cô đã xây dựng kênh TikTok riêng để có thể tư vấn kỹ lưỡng về đất mộ. Với nhiệt huyết của người trẻ, nội dung này mau chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng và giúp cô có thêm nhiều khách hàng mới.

“Liên quan đến đất mộ, phần mộ vốn là chủ đề nhạy cảm. Tuy nhiên, với cách khai thác mới mẻ, sinh động đã giúp tôi truyền tải thông tin dễ dàng hơn, để mọi người dễ dàng tiếp cận thông tin”, Trang chia sẻ.

Mỗi khách hàng tìm đến cô đều mang lại những kỷ niệm. Tuy nhiên, Trang vẫn không thể quên được một trường hợp ở Hà Nội luôn canh cánh trong lòng, nhọc công tìm kiếm khu đất an táng cho mẹ suốt 5 năm qua mà chưa thành. Chính vì vậy, tro cốt của mẹ khách hàng này buộc phải gửi tạm ở một bảo tháp nghĩa trang gần nhà.

Thời điểm bố chị mắc bệnh nặng, khách hàng này càng suy tư, trăn trở nhiều hơn nữa về nơi an nghỉ của bố mẹ sau này. Nỗi lo này của chị đã được giải tỏa khi xem được video giới thiệu về đất mộ tại công viên nghĩa trang của Thu Trang.

Khi được cô tư vấn chi tiết và trực tiếp tham quan công viên nghĩa trang, khách hàng mới có thể giải tỏa tâm lý và đã chọn được 2 phần mộ đúng với mong mỏi bấy lâu.

Mỗi khách hàng là một câu chuyện, tâm tư riêng về bản thân, hay người thân của họ trước hành trình an nghỉ cuối cùng. Vì vậy, đây là công việc đã mang lại cho Thu Trang nhiều trải nghiệm, bài học cuộc sống để cô biết trân trọng giá trị thực tại.

Ngoài công việc này, thời gian tới, Thu Trang cho biết sẽ tiếp tục tham gia các công việc phát triển sản phẩm cho một đơn vị khác cùng hệ sinh thái của công việc đang làm. Nhờ đó, cô được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng, ứng dụng vốn liếng ngoại ngữ của mình nhiều hơn vào công việc.