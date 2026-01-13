Doanh nghiệp tuyển gần 18.000 lao động, lương cao nhất 22 triệu đồng/tháng

Ngày 13/1, thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, có 35 doanh nghiệp đã công bố nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2026.

Những doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng gần 18.000 lao động. Trong đó, doanh nghiệp cần tuyển 3.400 lao động đã qua đào tạo, có tay nghề kỹ thuật cao, phần còn lại là lao động phổ thông.

Doanh nghiệp tại Quảng Ngãi tuyển dụng lao động (Ảnh: Quốc Triều).

Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động là luyện cán thép, may mặc, giày da, dệt may… Nhiều doanh nghiệp không yêu cầu trình độ mà sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động theo hình thức vừa học vừa làm.

Các doanh nghiệp cam kết ký hợp đồng lao động, đảm bảo các chế độ phúc lợi khác cho công nhân. Một số công ty còn cung cấp xe đưa đón, nhà ở tập thể cho lao động ở xa.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn như Công ty TNHH Millennium Furniture tuyển 3.000 lao động, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất và Công ty King Maker III tuyển 2.000 lao động cho mỗi đơn vị.

Năm 2025, thông qua hình thức tuyển dụng trực tuyến và trực tiếp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tuyển được 10.000 lao động.