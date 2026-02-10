Lần đầu tiên sau 6 năm thuê trọ, nữ lao động được lì xì tiền điện nước

Câu chuyện về một chủ trọ “lì xì” tiền điện nước cho người thuê bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Đoạn tin nhắn khiến cô gái ấm lòng dịp Tết (Ảnh chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ nhân đoạn tin nhắn trên, Mai Ly (SN 2001, ngụ tại TP Đà Nẵng), hiện là nhân viên văn phòng, cho biết: “Khi nhận được tin nhắn của chủ trọ nói sẽ lì xì tiền điện nước dịp Tết, tôi thật sự rất bất ngờ. Sau 6 năm đi thuê trọ, đây là lần đầu tiên tôi được nhận sự hỗ trợ như vậy".

Theo nữ lao động này, khoản tiền điện nước được chủ trọ hỗ trợ tuy không phải là con số lớn với nhiều người, nhưng lại có ý nghĩa thiết thực trong thời điểm cận Tết.

“Số tiền đó có thể dùng để bù thêm vào tiền vé xe hoặc mua quà cho gia đình. Với người đi thuê trọ xa nhà, những khoản chi này đều phải cân nhắc rất kỹ”, Ly nói.

Mai Ly cho biết bản thân đã đi thuê trọ suốt 6 năm, trải qua nhiều nơi ở khác nhau. Dịp cuối năm luôn là thời điểm khiến người thuê trọ áp lực nhất, khi các khoản chi tiêu dồn dập. Ngoài tiền sinh hoạt thường ngày, người thuê còn phải lo sắm sửa Tết, quà cáp cho gia đình và đặc biệt là tiền vé xe về quê.

“Quê tôi ở khá xa nên tiền vé xe về quê ăn Tết là một khoản chi lớn. Ngoài ra, dù về quê nghỉ Tết thì tôi vẫn phải đóng đủ tiền trọ trong thời gian đó. Tôi hiểu là chủ trọ cũng không thể cho ai khác thuê trong những ngày ngắn ngủi ấy, nhưng cộng thêm nhiều khoản chi tiêu khiến người thuê trọ cảm thấy áp lực hơn vào dịp cuối năm”, Ly chia sẻ.

Đáng chú ý, Mai Ly cho biết mình mới chuyển đến khu trọ hiện tại được hơn 3 tháng. Do không ở chung với chủ trọ, mối quan hệ giữa hai bên trước nay chủ yếu chỉ xoay quanh việc đóng tiền trọ và liên hệ khi có vấn đề cần hỗ trợ. “Vì vậy, hành động lần này của chủ trọ khiến tôi càng bất ngờ hơn”, Ly nói.

Từ một mối quan hệ thuần túy giữa người thuê và người cho thuê, hành động “lì xì” dịp Tết đã khiến Ly có cái nhìn khác về nơi mình đang sinh sống.

Không chỉ riêng Mai Ly, theo tìm hiểu của cô gái, tất cả các phòng trong khu trọ nơi mình đang sinh sống đều được chủ trọ hỗ trợ tiền điện, nước dịp Tết. “Các phòng trong tòa nhà đều được hỗ trợ như vậy, chứ không chỉ riêng tôi”.

Huyền Trang