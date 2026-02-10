Người lao động nhận thưởng Tết bằng hiện vật vẫn phải đóng thuế

Mỗi dịp Tết đến, bên cạnh niềm vui đoàn tụ, người lao động còn quan tâm đến các khoản lương tháng 13, thưởng chuyên cần, quà tặng hay các khoản trúng thưởng trong tiệc tất niên. Trong đó, nhiều khoản vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Luật sư Võ Mẫn (Công ty Luật TNHH Võ và Cộng Sự) cho hay lương tháng 13 là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

Thưởng chuyên cần được hiểu là phụ cấp mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi đi làm đầy đủ, không vi phạm pháp luật, làm đủ ngày công trong tháng được tính theo tỷ lệ ngày làm việc.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam - trao phần thưởng vàng cho người lao động có thâm niên 15 năm làm việc (Ảnh: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam).

Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025 nêu rõ thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng chịu thuế bao gồm:

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương.

- Tiền thù lao và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức.

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại...

Như vậy, lương tháng 13 và thưởng chuyên cần thuộc đối tượng chịu thuế TNCN và người lao động phải đóng thuế theo quy định pháp luật.

Nội dung này từng được cơ quan thuế hướng dẫn tại Công văn số 73512 và Công văn số 79557 của Cục Thuế TP Hà Nội. Tuy Luật Thuế TNCN 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7, nhưng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Luật sư Võ Mẫn (Ảnh: NVCC).

Không chỉ tiền lương, tiền thưởng, các khoản trúng thưởng dịp cuối năm cũng có thể phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo khoản 6 Điều 3 Luật Thuế TNCN năm 2007, thu nhập từ trúng thưởng là một trong những loại thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, Điều 15 Luật này quy định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng chỉ là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng. Ngoài ra, Điều 23 quy định thuế suất áp dụng là 10%.

Điều này đồng nghĩa nếu người lao động trúng thưởng trong tiệc tất niên, văn nghệ với giá trị từ 10 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp hiện nay không chỉ thưởng bằng tiền mặt mà còn bằng hiện vật như vàng, máy móc đắt tiền...

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng có thể được chi trả bằng tiền, tài sản hoặc các hình thức khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Đồng thời, khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TNCN năm 2025 xác định thu nhập chịu thuế bao gồm cả các khoản lợi ích không bằng tiền, trừ những khoản được miễn theo Điều 4 và Điều 5 Luật này.

Do đó, khi người lao động được thưởng bằng hiện vật (chẳng hạn như vàng, máy móc đắt tiền…), giá trị hiện vật vẫn phải quy đổi ra tiền để tính thuế thu nhập cá nhân.

Về hoàn thuế, Điều 6 Luật Thuế TNCN năm 2025 quy định đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, kỳ tính thuế được xác định theo năm.

Trường hợp cá nhân đã nộp số thuế lớn hơn số thuế phải nộp hoặc chưa đến mức phải nộp thì được hoàn thuế. Như vậy, khoản thuế bị khấu trừ hàng tháng hoặc khi nhận thưởng chỉ là tạm nộp. Khi quyết toán cuối năm, nếu tổng số thuế đã nộp cao hơn nghĩa vụ thực tế, người lao động sẽ được hoàn lại phần chênh lệch.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định một số khoản thưởng, thu nhập đặc thù được miễn thuế.

Theo Điều 4 và Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu nhập của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của chuyên gia nước ngoài làm việc trong các chương trình, dự án ODA không hoàn lại hoặc tại các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; thu nhập của nhân lực công nghệ số chất lượng cao và nhân lực công nghệ cao trong thời hạn 5 năm theo chính sách ưu đãi của Nhà nước, đều thuộc diện được miễn thuế.