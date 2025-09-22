Kinh nghiệm làm việc tại Mỹ giúp kỹ sư trẻ rải 100 CV tìm việc thành công

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành phân tích tài chính tại Mỹ, Trung đã kết nối hiệu quả và có nhiều cơ hội làm việc tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam hồi tháng 6 năm nay.

Quá trình tìm việc tại Mỹ đã giúp Trung có những kinh nghiệm quý trong việc tự xây dựng kết nối hiệu quả trong công việc. Trung cho biết, anh có nhiều cuộc phỏng vấn được thực hiện lời giới thiệu đến từ những người anh thậm chí chưa từng gặp ngoài đời. Những người này sẵn sàng giúp Trung kết nối, giới thiệu anh với lãnh đạo trong công ty để các sếp cân nhắc về việc lên lịch hẹn phỏng vấn.

Trong thời gian làm việc tại Mỹ, Trung cũng rút ra nhiều điều hữu ích khi làm việc trong ngành tài chính ở quốc gia phát triển hàng đầu thế giới.

Bí quyết kết nối và chiến lược tìm việc hiệu quả

Đối với các du học sinh nói riêng và các nhân sự trẻ đang tìm việc nói chung, Trung cho rằng, bí quyết là mạnh dạn chủ động kết nối ngay cả khi không hề quen biết. Một người có khả năng giúp ứng viên kết nối với lãnh đạo tại đơn vị mà họ làm việc thì rất nên chủ động tiếp cận để tìm cơ may.

Trong môi trường làm việc, dù ở bất cứ đâu, việc có được những lời giới thiệu từ chính người trong đơn vị sẽ giúp ứng viên gia tăng cơ hội được mời phỏng vấn. Điều quan trọng ứng viên cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về người mà mình định tiếp cận, phải chuẩn bị sẵn hồ sơ, có cách giới thiệu bản thân chuyên nghiệp và ấn tượng để ghi điểm trong quá trình kết nối, tạo sự tín nhiệm để được giới thiệu lên cấp cao hơn.

Trung nhận ra chính sự chủ động kết nối không ngại ngần đã giúp anh có những cơ hội việc làm tại Mỹ. Trung từng nộp khoảng 100 hồ sơ xin việc và tìm được việc làm thành công. Thực tế, đây là thành tích đáng mừng với bất cứ người trẻ nào muốn gia nhập thị trường lao động Mỹ.

Ở Mỹ, hầu hết nhân sự phải gửi hàng trăm, thậm chí cả nghìn hồ sơ xin việc nhưng vẫn không tìm được việc. Bối cảnh thị trường lao động hiện tại khá khắc nghiệt, để tìm được việc đòi hỏi ứng viên phải có chiến thuật thông minh.

Việc có người giới thiệu là một yếu tố quan trọng giúp gia tăng khả năng ứng viên được mời phỏng vấn, giảm thời gian chờ đợi, giảm số lượng hồ sơ gửi đi rồi “bặt vô âm tín”.

Bí quyết của Trung trong việc xây dựng và kết nối hiệu quả là tận dụng mạng lưới cựu sinh viên của trường nơi mình từng học, đặc biệt là những tiền bối đang hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề mà mình theo đuổi. Việc kết nối với các tiền bối cùng trường giúp gia tăng khả năng bạn trẻ nhận được sự hỗ trợ trong quá trình tìm việc.

Sau đó, Trung tìm kiếm thông tin về nhân sự làm việc tại công ty anh nộp hồ sơ, đặc biệt là những người đang làm việc ở cùng một mảng công việc mà anh theo đuổi. Trung chủ động kết nối và tự giới thiệu bản thân với những người này.

Điều bất ngờ là có nhiều người anh chưa từng gặp mặt nhưng sẵn sàng lắng nghe, hồi đáp nhiệt tình khi anh liên hệ. Họ xem hồ sơ và giới thiệu Trung với lãnh đạo công ty hoặc người đứng đầu bộ phận. Nhờ đó, Trung đã nhanh chóng có được những cuộc phỏng vấn.

Trung từng theo học thạc sĩ chuyên ngành phân tích kinh doanh tại Đại học Minnesota (Mỹ) (Ảnh: NVCC).

Qua thực tế trải nghiệm, Trung thấy có một số lý do để một người lạ có thể sẵn sàng lắng nghe và giới thiệu anh với lãnh đạo công ty. Trước hết, họ cũng muốn nhóm cộng sự có thêm nhân sự chất lượng. Sau nữa, nếu Trung thử việc thành công, họ cũng được cấp trên ghi nhận và được một khoản thưởng.

Điều quan trọng nhất, Trung nhận thấy trong cuộc sống luôn có nhiều người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người trẻ đang trong giai đoạn lập nghiệp. Trung nhắc lại, nhân sự đang đi tìm việc hãy mạnh dạn kết nối, tự giới thiệu bản thân.

Trong nhóm du học sinh mà Trung quen biết, cũng có những bạn không tìm được việc ở Mỹ và kế hoạch về Việt Nam diễn ra sớm hơn dự định. Điều này khiến nhiều người cảm thấy thất vọng về bản thân, nhưng Trung cho rằng khi bước vào thị trường lao động, mỗi người cần giữ tư duy cởi mở và coi công việc là một chặng đường dài đòi hỏi sự nỗ lực thích ứng bền bỉ.

Không tìm được việc làm tại Mỹ để gia tăng trải nghiệm, theo đó, không phải là sự thất bại. Việc sớm trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đang là hướng đi nhiều hứa hẹn. Trung nhận thấy chính sách thu hút nhân tài của các doanh nghiệp tại Việt Nam đang rất rộng mở, chế độ đãi ngộ rất hấp dẫn.

Giữ tư duy cởi mở khi trở về

Trung từng đảm nhận vị trí kỹ sư học máy tại TreviPay (Mỹ), một doanh nghiệp chuyên hỗ trợ giao dịch tài chính, hoạt động tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với Trung, đây là trải nghiệm công việc quý nhất trong quá trình làm việc tại Mỹ.

Trung từng đảm nhận vị trí kỹ sư học máy tại công ty TreviPay (Mỹ) (Ảnh: NVCC).

Dù đứng trước những cơ hội việc làm hấp dẫn, nhưng Trung vẫn luôn chủ động tìm cánh cửa tốt trở về làm việc tại Việt Nam, để tạo nên giá trị lao động tại quê nhà, đúng theo tinh thần du học để trở về cống hiến. Hiện tại, Trung sinh sống tại Hà Nội và làm việc trong một ngân hàng lớn.

Theo nam kỹ sư 29 tuổi, Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhu cầu ứng dụng dữ liệu công nghệ để quản trị rủi ro rất lớn. Trung muốn góp phần xây dựng những mô hình tài chính an toàn, bền vững, không chỉ mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, mà còn giúp nhiều người dân tiếp cận dịch vụ tài chính thân thiện.

Sự khác biệt lớn nhất giữa làm việc tại Việt Nam và làm việc ở Mỹ, theo Trung, nằm ở văn hóa công sở.

Tại Mỹ, khi nhân viên buộc phải tham gia họp trễ, vượt quá giờ tan sở, các sếp sẽ luôn đứng ra xin lỗi tập thể, mong nhận được sự hợp tác và cảm thông từ nhân sự.

Trong văn hóa công sở ở Mỹ, cả nhà tuyển dụng và người lao động đều quan tâm tới sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, để bảo vệ sức khỏe tinh thần của người lao động. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, các buổi tư vấn về cách sắp xếp công việc và cuộc sống cho người lao động.

Trung đã trở về làm việc tại Việt Nam với mong muốn tạo nên giá trị lao động tại quê nhà, đúng theo tinh thần du học để trở về cống hiến (Ảnh: NVCC).

Khi trở về làm việc tại Việt Nam, về cơ bản, Trung thấy bản thân đã thích nghi tốt với môi trường công sở. Dù vậy, có một số thời điểm anh vẫn phải trải qua những cú sốc hòa nhập. Theo Trung, điều quan trọng để thích ứng trong môi trường mới là không so sánh, chỉ tập trung tìm cách hòa nhập.

Mục tiêu của Trung khi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam là góp phần đẩy lùi tín dụng đen, hỗ trợ đối tượng yếu thế không có việc làm ổn định có thể vay vốn tại ngân hàng, dù họ khó chứng minh thu nhập của bản thân.

Trong ký ức thời thơ ấu của Trung, anh vẫn nhớ những giai đoạn khi họ hàng gặp khó khăn, người thân của anh buộc phải tìm tới tín dụng đen vì không đủ điều kiện ra ngân hàng vay vốn. Có những chuyện xảy ra sau đó từng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và cuộc sống của Trung cũng như người thân.

Về sau này, khi theo đuổi ngành tài chính - ngân hàng, Trung khao khát góp phần xây dựng nên những mô hình tài chính thân thiện và chính thống, để hỗ trợ người lao động yếu thế.

Sau 3 tháng làm việc tại Việt Nam, Trung nhận thấy quyết định quay trở về là rất đúng đắn. Những kiến thức và trải nghiệm trong quá trình học và làm trên đất Mỹ đang được anh ứng dụng linh hoạt và hiệu quả trong công việc.