Doanh nghiệp thưởng lương tháng 13 cho người mới, tuyển lao động lớn tuổi

Người mới vào làm vẫn được thưởng lương tháng 13

Đại diện Công ty TNHH May Mặc Bowker (KCN Đồng An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện công ty có nhu cầu tuyển đến 300 công nhân may, sẵn sàng đào tạo cho lao động chưa có tay nghề.

Công nhân tại một nhà máy ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Thời gian qua, tình hình kinh doanh tại công ty có nhiều chuyển biến tích cực, đơn hàng có xu hướng tăng và dồi dào trong các tháng gần đây. Vì thế, công ty có nhu cầu tuyển lượng lớn công nhân để đáp ứng nhu cầu sản xuất tăng cao.

Theo đó, công ty cam kết thu nhập cho người lao động trên 10 triệu đồng/tháng, thưởng gia nhập lên đến 1 triệu đồng. Công ty đẩy mạnh tuyển dụng người lao động thông qua các kênh mạng xã hội và nhiều kênh thông tin khác, thậm chí tận dụng sự giới thiệu của các công nhân đang làm việc tại nhà máy.

Mặc dù đưa ra lời tuyển dụng hấp dẫn nhưng nhiều tháng qua, công ty vẫn chưa tuyển đủ số lượng mong muốn ban đầu.

Mới đây, để thu hút người lao động, công ty tiếp tục đề ra chính sách đặc biệt cho những nhân sự gia nhập công ty vào tháng 8 này. Theo đó, người lao động mới vào công ty, dù thâm niên chỉ 4-5 tháng, vẫn được nhận thưởng lương tháng 13.

Công nhân tất bật làm việc trong những ngày cuối năm 2023 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Thông thường, việc thưởng lương tháng 13 chỉ áp dụng cho người lao động làm đủ 12 tháng trong năm. Tuy nhiên, năm 2024, doanh nghiệp sẵn sàng "chi mạnh", tạo cơ hội cho công nhân mới vào làm vẫn có thể được nhận khoản thưởng này.

Ngoài ra, công ty còn áp dụng mức thưởng gia nhập cho công nhân có tay nghề. Dựa trên bậc tay nghề, công nhân bậc A có thể nhận 3.380.000 đồng, bậc B là 2.990.000 triệu đồng và giảm dần đối với bậc C và D. Số tiền thưởng này sẽ được chia theo từng giai đoạn gắn bó với công ty.

Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam (KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cũng đang có nhu cầu tuyển 600 công nhân may, cắt, đóng gói, kiểm hàng, ủi và nhiều vị trí khác.

Nhiều công ty sẵn sàng chi thưởng cao để thu hút lao động (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Theo đó, người lao động làm ở vị trí gia công sản phẩm sẽ có thu nhập 9-10 triệu đồng/tháng, tổ trưởng sẽ là 12-16 triệu đồng/tháng. Để thu hút người lao động, công ty còn triển khai nhiều chính sách đãi ngộ như thưởng sản lượng, thưởng thâm niên, cuối năm, có xe đưa rước và bao cơm trưa.

Đối với các lao động đến từ các tỉnh, thành khác, công ty cũng bố trí một nhà lưu trú miễn phí cho công nhân.

Tuyển cả lao động lớn tuổi

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết trong 6 tháng cuối năm 2024, tình hình kinh doanh dự kiến ghi nhận nhiều bước tiến khởi sắc. Trong đó, công ty sẽ có thêm nhiều đơn hàng dài hạn, đòi hỏi tăng năng suất lao động để kịp đáp ứng lượng đơn hàng tăng cao.

Đầu năm 2024, công ty dự định mở thêm 4 chuyền. Nhưng đến tháng 6, nhà máy chỉ có 3 chuyền đi vào hoạt động vì không tuyển đủ công nhân, vẫn còn thiếu khoảng 100 người.

Công ty phải chấp nhận tuyển công nhân lớn tuổi, thậm chí người đã nghỉ hưu và sẵn sàng đào tạo lại từ đầu cho những công nhân làm trái ngành, không có tay nghề.

Để giữ chân người lao động mới gắn bó với nhà máy, công ty đề ra chính sách trong 2 tháng đầu làm việc, công nhân sẽ được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/tháng.

Công nhân ra về vào giờ tan tầm (Ảnh: Hữu Khoa).

Công ty TNHH Việt Giai Thành (TPHCM) còn tuyển dụng lao động 40, thậm chí 50 tuổi cho các vị trí như ép nhựa, đóng gói với thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng/tháng trở lên. Công ty không yêu cầu nhiều về trình độ, tay nghề mà chỉ cần người lao động có sức khỏe.

Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cũng vừa công bố khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn, tính đến ngày 26/7. Theo đó, có 57 doanh nghiệp tham gia khảo sát cho hay đang tuyển dụng 1.964 vị trí việc làm, với thu nhập dao động từ 6 triệu đồng đến 25 triệu đồng hoặc có thể cao hơn tùy theo tay nghề và thỏa thuận.

Các doanh nghiệp đa số thuộc các lĩnh vực như may mặc, cơ khí, dược, công nghệ thông tin, điện, thực phẩm,… Phần lớn, ngoài các vị trí cấp cao, công việc chỉ yêu cầu người lao động biết đọc, biết viết, có trình độ phổ thông.