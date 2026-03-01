Không cho các tàu cá hoạt động nếu chuyển nhượng chưa hoàn thiện thủ tục

Ngày 28/2, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Nghệ An, Lâm Đồng, Ninh Bình về việc rà soát, quản lý hoạt động tàu cá được mua, chuyển nhượng từ thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định.

Nhằm tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo thực hiện tốt các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chuẩn bị đón Đoàn thanh tra EC lần thứ 5, thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Thành phố Đà Nẵng đề nghị các tỉnh, thành rà soát, quản lý tàu cá được mua bán, chuyển nhượng từ Đà Nẵng chưa thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định (Ảnh: Công Bính).

Theo đó, Đà Nẵng đề nghị các tỉnh, thành kiên quyết không cho tàu cá mua từ Đà Nẵng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ hoạt động khai thác thủy sản và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Đà Nẵng cũng đề nghị các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát việc đăng ký tàu cá của các tàu được mua, chuyển nhượng từ địa phương này. Đối với các tàu cá đã làm thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng, Đà Nẵng đề nghị cung cấp thông tin chủ tàu và số đăng ký.

Đối với các tàu cá chưa làm thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng, thành phố Đà Nẵng đề nghị xác minh, xử lý và hướng dẫn chủ tàu đăng ký sang tên, đổi chủ tàu cá theo quy định.

Đối với các tàu cá không làm thủ tục đăng ký sang tên, đổi chủ mà chủ tàu đã giải bản hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải khai thác thủy sản, Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố lập biên bản xác minh tình trạng tàu cá và đính kèm văn bản phản hồi để thống nhất lưu trữ hồ sơ quản lý tàu cá giữa các tỉnh, thành phố.