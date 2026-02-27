Đề nghị tăng số lao động làm việc tại tập đoàn doanh thu 2,1 tỷ USD/năm

Chiều 26/2, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Musashino (Nhật Bản) nhằm trao đổi hợp tác, phái cử lao động của thành phố Đà Nẵng đến làm việc tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết trong thời gian qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thành phố Đà Nẵng quan tâm với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ.

Sở Nội vụ Đà Nẵng làm việc với Tập đoàn Musashino (Nhật Bản) chiều 26/2 (Ảnh: Công Bính).

Hiện thành phố Đà Nẵng có 12.000 lao động làm việc tại gần 20 quốc gia với hình thức đi làm việc theo hợp đồng.

Mỗi năm, thành phố Đà Nẵng có gần 3.000 lao động sang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… thông qua khoảng 350 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ. Trong đó, thị trường Nhật Bản chiếm gần 80% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài của Đà Nẵng.

“Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần hình thành lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao, được tiếp cận và tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ, phương tiện sản xuất hiện đại của thế giới”, lãnh đạo Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết.

Để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng đã ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đối với Tập đoàn Musashino - đây là doanh nghiệp hoạt động đa ngành tại Nhật Bản, được thành lập năm 1967. Doanh nghiệp này tập trung vào 2 lĩnh vực chính là chế biến thực phẩm và khách sạn - nghỉ dưỡng, trong đó ngành chế biến thực phẩm giữ vai trò chủ lực với hệ thống 26 nhà máy, doanh thu khoảng 2,1 tỷ USD/năm.

Trong 12.000 lao động tại doanh nghiệp này có 3.000 người Việt Nam đang làm việc, trong đó có 200 lao động là người Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Đà Nẵng mong muốn Tập đoàn Musashino tăng cường tiếp nhận lao động người Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ Đà Nẵng mong muốn tăng số lao động của địa phương tại doanh nghiệp này lên 400-500 lao động trong năm 2026 và những năm tới. Hai bên cũng thảo luận các nội dung nhằm đẩy mạnh, mở rộng hợp tác, đề xuất ký kết thỏa thuận trong lĩnh vực cung ứng, tiếp nhận lao động.

Theo nội dung đề xuất, Tập đoàn Musashino sẽ ưu tiên tiếp nhận lao động thành phố Đà Nẵng với số lượng, chất lượng cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn. Cùng với đó là các cam kết trách nhiệm của 2 bên nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh việc đưa người lao động từ Đà Nẵng sang Nhật Bản làm việc, Sở Nội vụ Đà Nẵng đề xuất Tập đoàn Musashino xem xét đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại Đà Nẵng, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời chung tay cùng thành phố Đà Nẵng thực hiện các chính sách an sinh xã hội.