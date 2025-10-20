Ngư dân quyết định bỏ biển về bờ, thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nghề mới

Sau nhiều năm lênh đênh trên biển, anh Đào Văn Thái (44 tuổi, trú tại khu phố Cửu Lợi Nam, phường Hoài Nhơn, Gia Lai) đã quyết định "gác kiếm" để tìm hướng đi mới, ổn định hơn cho gia đình.

Năm 2022, anh Thái dừng việc ra khơi, chuyển sang nuôi ếch thương phẩm. Đây là quyết định bước ngoặt, giúp anh né được cảnh lênh đênh của nghề biển mà vẫn có nguồn thu nhập ổn định.

Nhờ mô hình nuôi ếch, anh Đào Văn Thái có thu nhập ổn định (Ảnh: Bảo Sương).

Trại nuôi ếch của anh Thái được thiết kế khoa học với 5 hồ lót bạt, có mái che, đảm bảo môi trường thông thoáng và sạch sẽ. Mỗi hồ có diện tích 16m2, được bố trí liền kề để thuận tiện cho việc chăm sóc và quản lý.

Từ vài nghìn con ếch nuôi thử nghiệm ban đầu, đến nay, anh Thái đã mở rộng quy mô lên 15.000 ếch thương phẩm. Anh cho biết, sau 3 tháng nuôi, ếch đạt trọng lượng 2-2,5 lạng/con. Với tỷ lệ sống đạt 70-80% trở lên, mỗi lứa có thể thu hoạch 2-2,5 tấn ếch thương phẩm.

Mỗi năm, anh Thái nuôi 3 lứa, với tổng sản lượng ước tính 6-7,5 tấn. Giá bán ổn định ở mức 45.000-50.000 đồng/kg. Sau khi trừ các chi phí về con giống, thức ăn và nhân công, anh thu về hàng trăm triệu đồng lợi nhuận mỗi năm.

Anh Thái chia sẻ, thời gian đầu do thiếu kinh nghiệm, tỷ lệ con giống hao hụt lên tới 30-40%, khiến ông chủ trại như đi làm không công. Tuy nhiên, sau khi nắm vững kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm, việc nuôi ếch với anh trở nên dễ dàng hơn, không tốn nhiều thời gian và công sức.

Sau 3 tháng nuôi, ếch đạt trọng lượng 2-2,5 lạng/con (Ảnh: Bảo Sương).

“Nuôi ếch trên hồ lót bạt chi phí đầu tư ít. Mỗi ngày thay nước một lần vì ếch cần môi trường sạch sẽ để hạn chế bệnh dịch. Thức ăn của ếch chủ yếu dùng cám công nghiệp, ngày cho ăn 2 lần nên có nhiều thời gian để làm việc khác”, anh Thái cho biết.

Theo anh Thái, lợi nhuận phụ thuộc vào tỷ lệ ếch sống từ lúc nuôi đến khi xuất bán. Mặc dù có hao hụt do dịch bệnh hoặc các yếu tố khác, nhưng nếu tỷ lệ ếch sống đạt từ 70% trở lên là có lãi.

Anh Thái cũng lưu ý: “Khi dưới 1,5 tháng tuổi, ếch còn nhỏ, sức đề kháng kém nên dễ mắc các bệnh về gan, sình bụng, đỏ đùi. Giai đoạn này cần chú ý giữ nguồn nước sạch, cho ăn đúng liều lượng và thời điểm để hạn chế bệnh, giúp ếch lớn nhanh.

Từ 1,5 tháng trở lên, ếch ít chết do bệnh nhưng có hiện tượng con lớn ăn con nhỏ. Vì vậy, người nuôi cần tách riêng ếch lớn để tránh hao hụt”.

Để chủ động, anh Thái đã tự nhân giống bằng cách chọn những con ếch thương phẩm khỏe mạnh. “Nhờ tự nhân giống, ếch con thích nghi tốt với môi trường nuôi nên tỷ lệ sống cao hơn so với giống mua ngoài”, anh Thái nói thêm.

Nuôi ếch không mất nhiều thời gian nên anh Thái làm thêm nghề đúc chậu kiểng để đa dạng hóa nguồn thu cho gia đình (Ảnh: Bảo Sương).

Với những thành công bước đầu, anh Thái dự định mở rộng quy mô trại nuôi và xây dựng khu ươm ếch giống để cung cấp cho người dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, anh còn kết hợp làm nghề đúc chậu kiểng, góp phần tăng thêm nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Ông Nguyễn Mỹ Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoài Nhơn, đánh giá cao mô hình nuôi ếch của anh Thái. Ông cho biết, địa phương có khoảng 50ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là cá, tôm, cua. Tuy nhiên, mô hình nuôi ếch của anh Thái là khác biệt và mang lại hiệu quả rõ rệt.

“Mô hình nuôi ếch của anh Thái tuy mới nhưng rất tiềm năng. Sản lượng làm ra không đủ cung cấp cho thị trường. Thành công của anh mở ra hướng đi mới, đa dạng hóa sinh kế cho bà con địa phương”, ông Quang nhận định.