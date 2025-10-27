Hướng dẫn tính lương trong doanh nghiệp nhà nước

Ông Tuấn công tác tại một quỹ đầu tư phát triển địa phương ở tỉnh Phú Thọ. Ông có thắc mắc về quy định mới liên quan cơ chế tính tiền lương của người lao động và ban điều hành quỹ.

Ông Tuấn cho biết, vào ngày 15/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 248/2025/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, có nhiều quy định trong Nghị định 248 chưa được làm rõ.

Theo ông Tuấn, quỹ đầu tư phát triển địa phương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đang áp dụng cơ chế tiền lương theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của quỹ có hội đồng quản lý, ban kiểm soát và bộ máy điều hành. Trong ban kiểm soát có các thành viên không phải là kiểm soát viên, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như kiểm soát viên. Tuy nhiên, Nghị định 248 không quy định đối với đối tượng là thành viên ban kiểm soát.

Ông Tuấn hỏi: “Như vậy, thành viên ban kiểm soát có được hưởng chế độ tiền lương, thù lao như đối với kiểm soát viên không hay hưởng theo đối tượng nào?”.

“Nghị định không quy định rõ ràng là có phải xây dựng tiền lương, thù lao kế hoạch để làm cơ sở tạm ứng tiền lương, thù lao. Do vậy, khi tạm ứng tiền lương, thù lao căn cứ vào cơ sở nào?”, ông Tuấn hỏi thêm.

Chế độ tiền lương của người lao động tại doanh nghiệp nhà nước được quy định cụ thể tại Nghị định 248/2025/NĐ-CP (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Theo ông Tuấn, Nghị định 248 không có quy định đối với người lao động và ban điều hành. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng không có hướng dẫn cụ thể.

“Như vậy, tiền lương của người lao động và ban điều hành quỹ được thực hiện theo quy định nào?”, ông Tuấn thắc mắc.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định 248 không có thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, nội dung ông Tuấn hỏi được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 248.

Căn cứ quy định trên thì nhà nước đã giao cho hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty quyết định quỹ tiền lương của người lao động, ban điều hành, thành viên hội đồng, kiểm soát viên.

Quỹ tiền lương này căn cứ vào hợp đồng lao động, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phù hợp với thị trường và chi trả tiền lương cho người lao động, người quản lý theo quy chế trả lương của doanh nghiệp.

Mức tiền lương, thù lao cụ thể của thành viên hội đồng, kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp không được vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa tại Chương II Nghị định 248.

Cụ thể, mức tiền lương tối đa được quy định tại Điều 5 Nghị định 248. Mức tiền lương tối đa được xác định căn cứ vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận càng cao thì mức lương tối đa càng cao.

Mức thù lao tối đa được quy định tại Điều 6 Nghị định 248. Theo đó, mức thù lao tối đa của thành viên hội đồng, kiểm soát viên không chuyên trách được xác định theo thời gian thực tế làm việc nhưng không được vượt quá 20% mức tiền lương tương ứng của thành viên hội đồng, kiểm soát viên chuyên trách.