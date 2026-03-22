Nhân viên nhận thêm nửa triệu đồng, được làm tại nhà để đối phó giá xăng

Phúc lợi kịp thời

“Trong thời gian vừa qua, tình hình giá xăng dầu trên thị trường có nhiều biến động theo chiều hướng tăng và chưa ổn định, phần nào ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt cũng như việc đi lại của cán bộ công nhân viên.

Với tinh thần đồng hành, sẻ chia và luôn coi con người là giá trị cốt lõi, ban lãnh đạo công ty mong muốn góp phần hỗ trợ cán bộ nhân viên giảm bớt áp lực trong giai đoạn này. Từ đó, công ty quyết định triển khai chính sách hỗ trợ chi phí xăng xe trong tháng 3”, thông báo của một công ty may mặc ở TPHCM khiến nhiều nhân viên bất ngờ.

Thông báo chính thức từ phía công ty (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trưởng phòng Truyền thông Văn hóa của Công ty CP xuất nhập khẩu may Hải Anh Hoàng Khánh Ly cho biết doanh nghiệp đã áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí xăng xe cho toàn bộ nhân viên đang làm việc tại công ty kể từ ngày 19/3.

Theo đó, nhân viên chính thức được hỗ trợ 500.000 đồng/người, nhân sự bán thời gian và thực tập sinh nhận mức 200.000 đồng/người.

“Khi nhận được thông báo, gần như toàn bộ nhân viên đều tán thưởng. Đặc biệt với khối sản xuất, nhiều công nhân bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm kịp thời từ công ty”, bà Ly nói.

Ở một diễn biến khác, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 2002), nhân viên làm việc trong lĩnh vực logistics tại TP Hà Nội, cho hay công ty anh đã triển khai chính sách làm việc từ xa từ ngày 10/3 nhằm ứng phó với biến động giá xăng dầu.

Theo đó, nhân viên chỉ cần có mặt tại văn phòng vào thứ hai và thứ sáu. Các ngày còn lại, họ có thể lựa chọn làm việc tại nhà hoặc đến công ty. Dù không áp đặt quy định cứng về chấm công, điểm danh, doanh nghiệp vẫn yêu cầu nhân viên đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Một số đồng nghiệp của anh Việt vẫn duy trì đến văn phòng để đảm bảo điều kiện thiết bị và môi trường làm việc tối ưu.

Anh Việt và đồng nghiệp được phép làm việc tại nhà để tiết kiệm chi phí đi lại (Ảnh chụp màn hình).

Anh Việt nhận định việc chuyển sang làm việc từ xa không gây xáo trộn đáng kể.

“Các hoạt động trao đổi vẫn được duy trì qua nền tảng trực tuyến, dù đôi lúc việc thiếu tương tác trực tiếp khiến quá trình xử lý một số vấn đề kéo dài hơn.

Khi làm việc tại nhà, tôi chủ động theo dõi email và tin nhắn thường xuyên để tránh bỏ sót thông tin. Nhìn chung, công việc vẫn diễn ra ổn định”, anh nói.

Theo anh Việt, trong những ngày giá xăng tăng, tình trạng người dân xếp hàng dài tại các cây xăng diễn ra phổ biến. Điều này tạo áp lực không nhỏ đối với người lao động, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

“Buổi sáng nếu phải chờ đổ xăng, tôi rất dễ muộn giờ làm, còn buổi chiều tối sau giờ tan ca, cây xăng cũng thường xuyên quá tải. Vì vậy, việc được công ty tạo điều kiện làm việc từ xa giúp giảm đáng kể áp lực đi lại trong giai đoạn này”, anh chia sẻ.

Nhân viên văn phòng đi bộ để tiết kiệm

Anh Khương (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu), một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đã chuyển từ sử dụng xe máy sang đi bộ đi làm cho quãng đường khoảng 2km trong bối cảnh giá xăng tăng cao.

“Quãng đường không quá xa, tôi có thể sắp xếp được, cần dậy sớm hơn khoảng 30 phút mỗi ngày”, anh cho hay.

Theo anh Khương, trước đây chi phí đi lại chiếm khoảng 8-10% thu nhập hằng tháng của anh, bao gồm cả tiền xe về quê định kỳ. Khi chuyển sang đi bộ đi làm, khoản chi này có thể giảm xuống mức 4-5% thu nhập.

“Khi giá xăng bắt đầu biến động, tôi gần như ở nhà, không di chuyển nhiều. Trước đây, tôi thường đi cà phê, gặp gỡ bạn bè ở cách nhà khoảng 9-10km, nhưng hiện tại việc này cũng phải cắt giảm”, anh nói thêm.

Bên cạnh áp lực chi phí, việc đổ xăng cũng trở nên bất tiện hơn do phải xếp hàng kéo dài, tốn thời gian. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh thay đổi thói quen di chuyển.

“Đi bộ còn giúp cải thiện sức khỏe, đặc biệt với dân văn phòng phải ngồi nhiều như tôi”, anh nói.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Hoàng Khánh Ly cho rằng giá xăng tăng không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của người lao động mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong lĩnh vực thời trang, chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển và logistics đều tăng, tạo áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng.

“Các đối tác cung ứng và phân phối cũng điều chỉnh giá, khiến doanh nghiệp chịu tác động kép”, bà Ly cho hay.

Về phía người lao động, chi phí đi lại tăng buộc nhiều người phải thay đổi thói quen di chuyển. Theo ghi nhận từ doanh nghiệp, một số nhân sự sống gần công ty đã chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt hoặc tàu điện. Trong khi đó, những người trước đây sử dụng ô tô cá nhân cũng dừng lái xe, chuyển sang xe máy để tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng theo giá xăng tạo thêm áp lực lên ngân sách chi tiêu hàng ngày của người lao động.