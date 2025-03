Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện còn gần 22.000 liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Con số gây nhiều trăn trở với thân nhân, gia đình cũng như chính quyền địa phương.

Việc thu thập mẫu, giám định và tích hợp thông tin ADN thân nhân liệt sỹ trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân được xem là giải pháp quan trọng, ứng dụng tiến bộ khoa học để tăng hiệu quả xác định danh tính hài cốt những người đã nằm xuống.

Công an thị trấn Nghĩa Đàn lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại gia đình (Ảnh: Vinh Nguyễn).

Vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Phòng Người có công (Sở Nội vụ) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, thu thập thông tin liệt sỹ và thân nhân chưa xác định danh tính.

Đơn vị cũng chủ động tích hợp dữ liệu ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Ngày 20-22/3, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và đơn vị xét nghiệm tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ. Tại điểm thu nhận mẫu ADN ở hội trường Công an tỉnh Nghệ An, 123 thân nhân liệt sỹ đã tham gia, trong đó có 31 mẹ liệt sỹ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: "Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều đợt thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp từ các địa phương, đơn vị để chương trình đạt hiệu quả".

Cán bộ Công an thị trấn Nghĩa Đàn thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người thân liệt sỹ (Ảnh: Vinh Nguyễn).

Việc thu nhận mẫu ADN từ thân nhân liệt sỹ là nỗ lực nhằm giải quyết triệt để bài toán xác định danh tính, tri ân những người đã hy sinh.

Nghệ An là một trong những địa phương tích cực triển khai kế hoạch này, góp phần làm sáng tỏ tên tuổi những người con ưu tú của quê hương còn nằm lại trong các nghĩa trang.