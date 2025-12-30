Hơn 2.600 công nhân tại công ty giải thể trước Tết mong nhận lương tháng 13

Chiều 29/12, đoàn liên ngành TPHCM có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Panko Vina, phường Bến Cát (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) về việc doanh nghiệp này ra thông báo ngưng hoạt động kể từ ngày 1/2/2026.

Tại buổi làm việc, thông qua Công đoàn cơ sở Công ty Panko Vina, người lao động mong muốn công ty xem xét giải quyết chế độ lương tháng 13; thông báo cụ thể về thời gian chi trả lương tháng 1 và 13, thời gian trả sổ bảo hiểm; các chế độ thai sản cần chi trả đầy đủ cho người lao động.

Trước những ý kiến, mong muốn của người lao động, đại diện Công ty Panko Vina cho biết, về lương tháng 13 cho người lao động, công ty đã trình phương án về công ty mẹ ở Hàn Quốc và chờ quyết định của Chủ tịch công ty.

Công nhân Panko Vina trong một buổi làm việc (Ảnh: A.T.).

Công ty sẽ có quyết định vào sáng 30/12 và thông báo đến người lao động. Trường hợp được công ty mẹ quyết định thưởng tháng 13, thời gian chi trả thưởng trong tháng 1/2026. Về chế độ thai sản cho lao động nữ, công ty đảm bảo giải quyết cho người lao động.

Việc sản xuất sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/1/2026, đảm bảo tuân thủ thời gian giao hàng đến khách hàng. Người lao động chỉ làm việc đến hết ngày 15/1/2026.

Khoản lương tháng 1/2026 sẽ được tính đến hết ngày 31/1/2026, dù thời gian làm việc thực tế của các bộ phận kết thúc sớm hơn dự kiến. Thời gian chi lương dự kiến trễ nhất vào ngày 5/2/2026.

Ngoài ra, công ty sẽ chi trả toàn bộ phép năm cho người lao động về số ngày chưa nghỉ. Trường hợp người lao động đã sử dụng phép năm của những năm kế tiếp liền kề, công ty sẽ bỏ phần phép năm đó. Đối với các khoản trợ cấp thôi việc sẽ được thanh toán theo quy định của pháp luật....

Hiện nay, công ty vẫn còn sản xuất để hoàn tất các đơn hàng đã ký với khách hàng; do đó, việc các doanh nghiệp khác đề nghị được tiếp cận người lao động, công ty sẽ bố trí, tạo điều kiện sau khi hoàn tất đơn hàng đang sản xuất…

Cũng tại buổi làm việc giữa các bên liên quan, Liên đoàn Lao động TPHCM đề nghị công ty giải quyết các chế độ cho người lao động để họ an tâm, tiếp tục sản xuất những đơn hàng cuối cùng.

Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, có 7 doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng lao động từ Công ty Panko Vina với số lượng có thể nhận là hơn 3.700 người.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đề nghị công ty khẩn trương ổn định tình hình công nhân lao động, không để phát sinh các vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Như Dân trí đã đưa tin, do gặp khó khăn đơn hàng, doanh nghiệp may mặc Công ty TNHH Panko Vina, vốn đầu tư Hàn Quốc, phải ngừng hoạt động nhà máy ở Bình Dương cũ, 2.640 nhân công mất việc trước Tết.

Trong thông báo gửi cơ quan quản lý và người lao động, công ty cho biết gặp khó khăn kéo dài sau đại dịch Covid-19, không tìm được đơn hàng mới. Doanh nghiệp không thể duy trì sản xuất, phải dừng hoạt động tại nhà máy để thu gọn quy mô và tập trung sản xuất về cơ sở còn lại ở Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, người lao động làm việc đến hết ngày 15/1/2026, nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31/1/2026 để hoàn tất các đơn hàng. Từ 1/2/2026, tức 15 tháng Chạp, doanh nghiệp dừng hoạt động.