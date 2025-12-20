8.500 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm

Những năm gần đây, cùng với các chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh đã thực hiện 642 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, với hơn 13.300 hộ dân tham gia, trong đó trên 6.800 hộ nghèo. Đặc biệt, 100% hộ nghèo và cận nghèo có khả năng lao động tại các địa bàn huyện nghèo cũ đều được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất - tạo nền tảng quan trọng để thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên còn đẩy mạnh kết nối việc làm qua nhiều kênh. Ước tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ kết nối việc làm cho khoảng 8.500 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; đồng thời, khoảng 2.000 lao động ở các huyện nghèo cũ được đào tạo nghề, trong đó 1.800 người chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Kết nối việc làm cho người lao động (Ảnh: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên).

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên còn đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin thị trường lao động, duy trì hiệu quả sàn giao dịch việc làm trực tuyến, cập nhật cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người, góp phần giúp lao động nghèo tiếp cận các cơ hội việc làm một cách minh bạch và thuận lợi hơn.

Từ những lớp học nhỏ ở thôn bản, từ những buổi tư vấn việc làm tại cơ sở, nhiều lao động nghèo đã có thêm nghề mới, việc làm mới và niềm tin mới vào tương lai.

Việc làm không chỉ mang lại thu nhập, mà còn mở ra con đường để người dân chủ động vươn lên, giảm dần sự phụ thuộc vào trợ cấp và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.