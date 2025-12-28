1,5 tháng trước Tết, 2 tháng trước sinh nữ công nhân và chồng cùng mất việc

Cảnh thiếu thốn ngay trước mắt

Lê những bước chân nặng trĩu rời công ty lúc 18h, anh Mai Văn Hải (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) nghẹn lời: “Giờ tôi không còn tâm trạng làm việc nữa vì tháng tới là phải nghỉ rồi”.

Công nhân Công ty TNHH Panko Vina tan ca chiều 29/12, sau thông báo nhà máy dừng hoạt động từ đầu năm 2026 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Vợ chồng anh Hải đã có 4 năm làm công nhân tại Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát, TPHCM). Ngần ấy thời gian, cả hai rời quê, mang theo hy vọng đổi đời nơi đất khách. Cả năm làm việc quần quật, vợ chồng anh chỉ mong chờ khoản lương tháng thứ 13 để có cái Tết tươm tất một chút, bù lại bao nhọc nhằn.

Thế nhưng, mọi kỳ vọng bỗng chốc sụp đổ khi công ty bất ngờ thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất từ ngày 1/1/2026. Điều đó đồng nghĩa với việc 2.640 lao động tại nhà máy, trong đó có vợ chồng anh Hải, đứng trước nguy cơ mất việc ngay khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Anh Mai Văn Hải, công nhân Công ty TNHH Panko Vina (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo kế hoạch của Công ty TNHH Panko Vina, người lao động sẽ làm việc đến hết ngày 15/1/2026, nhà máy duy trì sản xuất đến ngày 31/1/2026 và chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/2/2026. “Khoản trợ cấp cho mỗi cán bộ, công nhân viên là 2 triệu đồng. Phép năm đối với công nhân viên đang được công ty ứng trước sẽ không bị khấu trừ vào tiền lương. Các công nhân viên còn phép tồn sẽ được công ty thanh toán đầy đủ. Công ty thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc và khoản trợ cấp thôi việc cho thời gian thử việc đối với các trường hợp được thanh toán theo quy định của pháp luật”, công ty cam kết.

Nghe thông báo, anh Hải sững người, không nói nên lời. Anh cho biết 3 tháng trở lại đây, xưởng sản xuất không còn tăng ca nên anh phần nào cảm nhận được khó khăn của công ty, song vẫn không ngờ doanh nghiệp phải đóng cửa hoàn toàn.

“Thời điểm này rất khó tìm việc mới. Nếu có thì cũng phải chấp nhận mức lương thấp hơn nhiều”, anh Hải lo lắng.

Hằng tháng, thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 16–17 triệu đồng, vừa đủ chi tiêu sinh hoạt, nuôi một con nhỏ và thỉnh thoảng phụ giúp bố mẹ già. Những lúc ốm đau hay phát sinh chi phí đột xuất, gia đình công nhân lại phải chạy vạy.

“Vợ tôi đang mang thai, dự sinh đầu tháng 3/2026. Giờ cả hai vợ chồng cùng mất việc, tôi lo lắm. Tiền làm ra trước giờ chỉ đủ xoay xở, không có dư. Con đầu sắp vào lớp 1, còn bao nhiêu khoản phải lo”, anh Hải trải lòng.

Hơn 2.600 lao động của Công ty TNHH Panko Vina đứng trước nguy cơ mất việc khi Tết Nguyên đán đã cận kề (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trước mắt, công ty hỗ trợ 2 triệu đồng và vé xe khách về quê cho người lao động. “Tôi mừng vì công ty vẫn quan tâm, nhưng thật lòng mà nói, khoản đó không thấm vào đâu”, anh nói.

Cùng chung nỗi lo, chị Nguyễn Thị Thơ (39 tuổi, quê Hà Tĩnh, đã có hơn 14 năm gắn bó với Công ty TNHH Panko Vina từ những ngày đầu vào TPHCM lập nghiệp) từng nghĩ sẽ làm việc ổn định cho đến lúc nghỉ hưu. Nay hay tin mình sắp thất nghiệp ngay những ngày cuối năm, sắp Tết, chị Thơ buồn nẫu ruột.

Vợ chồng chị Thơ rầu rĩ, chưa biết xoay xở như thế nào khi mất việc lúc Tết cận kề (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nhìn đồng nghiệp, người tính chuyện về quê, người cố bám trụ lại thành phố, chị Thơ nhận ra hoàn cảnh của mình chẳng khá hơn. Khi được hỏi đón Tết này thế nào, chị chỉ lắc đầu, cười gượng, thú thật chưa biết xoay xở sao.

“Từ nay đến giữa tháng 1, nhà máy vẫn duy trì hoạt động nhưng tinh thần làm việc của chúng tôi không còn như trước. Tôi sắp mất việc, mọi chi tiêu trong nhà giờ trông cậy vào chồng, trong khi công việc của anh ấy cũng đang rất bấp bênh”, chị Thơ ngán ngẩm.

Mong “chiếc bánh chưng có thịt”

Vợ chồng chị Thơ có hai người con. Con gái đầu học rất giỏi, giờ đang lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Để tiết kiệm chi phí, chị Thơ đã đưa con về quê gửi nhờ ông bà.

“Nghe tin mẹ sắp mất việc, cháu cũng lo lắng nhưng vẫn cố trấn an bố mẹ. Còn tôi, dù sao cũng vẫn thấy biết ơn công ty vì công việc, cuộc sống ổn định hơn 14 năm qua. Không thể trách cứ gì, tôi chỉ mong doanh nghiệp hỗ trợ lương tháng 13 để gia đình lo cái Tết này đã, bởi chúng tôi đã cống hiến cả năm, chỉ trông chờ vào khoản thưởng Tết. Nếu không được, tôi cũng chẳng thể làm gì, thông cảm, chia sẻ với nhau thôi”, chị Thơ rơm rớm nước mắt.

Nhiều công nhân gắn bó hơn 10 năm với Công ty TNHH Panko Vina nay loay hoay tìm kế sinh nhai mới (Ảnh: Nguyễn Vy).

Khoảng 18h30, những công nhân cuối cùng của Công ty TNHH Panko Vina lặng lẽ rời nhà xưởng. Gương mặt mỗi người in hằn sự mệt mỏi, lo âu. Trao đổi với phóng viên Dân trí, không ít người lao động cho biết họ hụt hẫng, bàng hoàng khi hay tin nhà máy sắp đóng cửa.

Phần lớn công nhân đều chưa biết sẽ xoay xở sao trong thời gian tới. Có người đã gắn bó hơn cả thập kỷ với nhà máy, nay bất ngờ rơi vào cảnh mất việc khi năm hết Tết đến. Các công nhân kể, công ty đã triển khai lấy ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ và dự kiến tổ chức buổi đàm phán vào ngày 29/12.

Công ty TNHH Panko Vina dự kiến đóng cửa nhà máy tại Bến Cát, TPHCM từ ngày 1/2/2026 do khó khăn kéo dài (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông Trương Văn Phong, Phó Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, cho biết Công ty TNHH Panko Vina là doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc, nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Phước (phường Bến Cát, TPHCM).

Theo ông Phong, thời gian qua, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn kéo dài sau giai đoạn dịch Covid-19, không tìm được đơn hàng mới, không thể duy trì hoạt động sản xuất. Trước tình hình đó, công ty buộc phải thu hẹp quy mô, tập trung sản xuất tại cơ sở ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).

“Doanh nghiệp đã chủ động đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, để thống nhất phương án cuối cùng về các chế độ, chính sách, cơ quan quản lý địa phương sẽ có buổi làm việc chính thức với doanh nghiệp vào ngày 29/12”, ông Phong cho biết.

Cũng theo ông Trương Văn Phong, đến thời điểm hiện tại, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nhìn chung vẫn tương đối ổn định, đời sống người lao động khả quan hơn so với năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp đã thống nhất kế hoạch thưởng Tết, chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán và triển khai lộ trình tăng lương tối thiểu trong năm 2026.