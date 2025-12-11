Gần 18.000 vị trí việc làm được doanh nghiệp TPHCM tuyển dụng

Người lao động tìm việc tại ngày hội việc làm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngày 11/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đồng loạt tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2025 lần thứ 10" tại trụ sở trung tâm ở cả 3 khu vực và 6 điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, đến thời điểm hiện tại trung tâm và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp có 83 doanh nghiệp đăng ký tham gia trực tiếp tuyển dụng trong "Ngày hội việc làm năm 2025 lần thứ 10" với 17.956 vị trí việc làm trống.

Những ngành nghề mà doanh nghiệp tuyển dụng nhiều trong đợt này tập trung ở nhóm lao động phổ thông, sản xuất - chế biến - lắp ráp, kinh doanh - bán hàng... để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh, sản xuất dịp tết.

Những doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động hầu như đều tập trung ở nhóm thực phẩm, hàng tiêu dùng, trong đó có những doanh nghiệp tuyển từ 100 đến 200 lao động.

Mức lương được đưa ra phổ biến là từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, những vị trí tuyển dụng lao động chất lượng cao như kỹ sư, quản lý kinh doanh... có mức lương từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng.

"Ngày hội việc làm năm 2025 lần thứ 10" cũng ghi nhận nhiều đơn tuyển dụng lao động thời vụ với mức lương được trả theo giờ, trung bình là từ 27.000 đồng/giờ đến 30.000 đồng/giờ.

Trước đó, trong 11 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.