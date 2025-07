Nghệ An chi hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng chăm lo người có công

Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 10/7, toàn tỉnh hiện có 63.350 người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp thường xuyên. Mỗi tháng, ngân sách chi trả cho nhóm đối tượng này hơn 200 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách cho 5.586 trường hợp. Trong đó, có 348 người được hưởng trợ cấp thường xuyên, 2.510 người nhận trợ cấp một lần và mai táng phí, 336 trường hợp được trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, 1.872 thân nhân người tham gia kháng chiến nhận hỗ trợ mai táng phí và 520 hồ sơ thuộc diện chính sách đặc thù.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, thăm tặng quà các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An (Ảnh: Mỹ Lương).

Cùng với chế độ thường xuyên, Nghệ An đặc biệt chú trọng việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình trong các dịp lễ, Tết. Dịp Tết Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh có 157.416 người có công và thân nhân được nhận quà với tổng số tiền hơn 50,2 tỷ đồng.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam và 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tỉnh tổ chức trao quà của Chủ tịch nước đến hơn 157.000 lượt người, với tổng kinh phí gần 64 tỷ đồng.

Nghệ An đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 2.903 hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 1.337 căn nhà được xây mới, 1.666 căn được sửa chữa, tạo điều kiện an cư lạc nghiệp cho các gia đình chính sách.

Ngoài ra, công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người có công cũng được triển khai đồng bộ. Tính đến giữa tháng 7/2025, toàn tỉnh có 20.780 người được điều dưỡng tại nhà với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng, 309 người được điều dưỡng tập trung. Tỉnh cũng hỗ trợ 1.294 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An đã tiếp nhận và an táng 76 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Đồng thời, tỉnh cũng xác định danh tính cho 90 trường hợp, cấp 68 giấy giới thiệu di chuyển hài cốt và 22 giấy báo tìm mộ cho thân nhân.

Công tác cấp đổi bằng "Tổ quốc ghi công" được triển khai kịp thời, trong đó có 274 bằng đã bàn giao về các địa phương, 97 bằng khác đang chờ trình cấp đổi.

Đáng chú ý, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh đã huy động được hơn 1,6 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Từ nguồn này, tỉnh Nghệ An xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 70 gia đình chính sách, trao 10 sổ tiết kiệm và cải tạo 8 công trình ghi công liệt sỹ, với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu điều dưỡng, xử lý hồ sơ tồn đọng, tiếp tục hỗ trợ cải tạo nhà ở và tổ chức các lớp tập huấn cán bộ cơ sở.

Tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo các chính sách đối với người có công được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và đến đúng đối tượng.