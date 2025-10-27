Hỗ trợ gần 9 tỷ đồng tới các chủ tàu không đủ điều kiện khai thác thủy sản

Ngày 27/10, kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, thông qua nghị quyết hỗ trợ 424 chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn.

Theo nghị quyết, tỉnh hỗ trợ mỗi chủ tàu cá 3 triệu đồng/tháng; hỗ trợ các chủ tàu cá bằng tiền tương đương mức 30kg gạo/người/tháng. Thời gian thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12, với tổng kinh phí dự kiến gần 9 tỷ đồng.

Việc cấm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khiến nhiều chủ tàu và lao động mất việc, đời sống khó khăn (Ảnh: Doãn Công).

Đối tượng hỗ trợ gồm chủ tàu cá và các thành viên cùng sinh sống trong hộ gia đình, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh.

Theo ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đây là tàu cá có nguy cơ cao tái phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gây khó khăn cho quản lý và ảnh hưởng đến nỗ lực khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết toàn tỉnh có 424 tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản (Ảnh: Công Sơn).

Ông Thương cho biết, việc cấm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khiến nhiều chủ tàu và lao động mất việc, đời sống khó khăn. Tuy nhiên, do quá trình chuyển đổi nghề chưa thể thực hiện ngay, vì vậy cần có chính sách hỗ trợ kịp thời để ổn định thu nhập và đời sống ngư dân.

“Nghị quyết nhằm hỗ trợ các hộ ngư dân có tàu cá không đủ điều kiện đăng ký hoặc hoạt động sai nghề, giúp họ giảm khó khăn trước mắt, ổn định thu nhập và đời sống”, ông Thương nói.