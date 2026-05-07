Nữ quản lý người Việt tại Meta mang 2 quốc tịch, đi gần 50 quốc gia

Nguyễn Kim Long, 35 tuổi, một quản lý tại tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook), có trụ sở tại Singapore, nhớ lại hành trình nỗ lực, học hỏi và tích luỹ không ngừng nghỉ của mình kể từ khi còn là một học sinh trường làng đến một "công dân toàn cầu". Với cô, những thành tựu mà cô có được ngày hôm nay chính là kết quả của tất cả những gì cô đã tích lũy được mỗi ngày.

"Đó là kết quả của việc đều đặn học tiếng Anh mỗi ngày, của những điều hay ho mà tôi tìm thấy trong những cuốn sách mà tôi đọc, những kiến thức tôi đã tích lũy được qua mỗi nơi tôi đi qua, mỗi người tôi được nói chuyện và làm việc cùng trong suốt nhiều năm", Kim Long nói.

Nguyễn Kim Long đang làm quản lý tại Meta (Ảnh: NVCC).

Khai phá bản thân trong sự hỗn loạn đầy cơ hội

Nhìn lại 12 năm làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia, Kim Long nhận thấy nền tảng giúp cô trụ vững tại các "đại bản doanh" công nghệ là tư duy dấn thân.

Cô nhớ lại thời điểm bắt đầu làm việc tại Meta cũng là lúc công ty này mới đặt chân đến Singapore. "Môi trường làm việc khi đó là một sự hỗn loạn nhưng đầy cơ hội", Long kể.

Khi đó, cô được dẫn dắt bởi quản lý người Ấn Độ - một người nổi tiếng gắt gao. Chỉ sau 4 tuần nhận việc, Long đã phải đứng ra đào tạo cho toàn bộ đội ngũ về một chủ đề chuyên môn khó - Ads Delivery (hệ thống phân phối quảng cáo) - điều mà nhiều người muốn né tránh.

"Đó là quãng thời gian tôi bị đẩy ra khỏi vùng an toàn. Chưa bao giờ tôi phải làm việc trong bối cảnh bộn bề và khó khăn như vậy. Lúc đó tôi cực kỳ áp lực, có những đêm làm đến 3-4h sáng rồi ngồi khóc vì stress. Nhưng sếp của tôi quan niệm rằng khi thấy một người có tố chất, họ sẽ đẩy người đó đến tận cùng giới hạn để khai phá tiềm năng", Long kể lại.

Nhờ đó, thay vì chỉ giới hạn trong bản mô tả công việc của một Program Manager (quản lý chương trình), Kim Long có cơ hội được làm việc ở nhiều vai trò từ bán hàng, chăm sóc khách hàng, đào tạo, quản lý chất lượng.

"Nhờ việc gì cũng làm, tôi hiểu được toàn bộ guồng quay của công ty vận hành thế nào, thay vì chỉ biết một mảng. Điều đó tạo ra lợi thế chuyên môn bao quát mà không phải ai cũng có", cô nói.

Khi nhìn lại, Long nhận thấy những trải nghiệm không dễ dàng đó đã tôi luyện cô trở nên mạnh mẽ cả trong công việc và cuộc sống, giúp cô có thêm sự tự tin để làm nhiều việc khác ngay cả khi đó không phải chuyên môn của mình.

Chiến lược chuyển vùng chủ động

35 tuổi, có cả quốc tịch Việt Nam và Ireland, Long tự hào nói rằng đó là kết quả của hành trình tự thân bền bỉ, không ngại vượt qua những giới hạn.

Sau một thời gian làm việc ở Singapore, cô mong muốn được chuyển đến châu Âu sống nên đã xây dựng một chiến lược "chuyển vùng" chủ động. Việc chuyển từ Singapore sang Ireland và làm việc suốt 7 năm ở đây không phải là kết quả của một lá đơn tình cờ, mà là quá trình cô tự "chào hàng" bản thân bằng cách tham gia các dự án chung với đội ngũ châu Âu, dù khác biệt múi giờ.

Cô chấp nhận làm thêm, làm những việc khó hơn để chứng minh giá trị: "Mình phải cho họ thấy mình sẽ giải quyết được vấn đề gì trong team của họ, lúc đó họ mới muốn kéo mình về".

Sự kiên trì này giúp cô duy trì mức đánh giá hiệu suất xuất sắc trong suốt 14 năm sự nghiệp. Với Long, nỗ lực không chỉ là làm việc chăm chỉ, mà còn là làm việc có chiến lược, từ đó tự mở ra những cánh cửa mới, ở các đất nước khác nhau, nhiều môi trường sống khác nhau.

Kim Long tại trụ sở Facebook ở Ireland (Ảnh: NVCC)

Trong suốt 12 năm làm việc tại Meta, đồng thời trực tiếp phỏng vấn nhiều ứng viên, Kim Long nhận thấy một nghịch lý phổ biến của nhân sự Việt: làm rất giỏi nhưng nói về thành quả lại rất khiêm tốn. Cô gọi đó là sự thiếu hụt kỹ năng "Articulate Impact" - khả năng diễn giải và làm nổi bật sức ảnh hưởng từ công việc của mình.

Theo Long, người Việt vốn có đức tính cần cù, chịu khó "cày bừa". Tuy nhiên, khi bước vào môi trường quốc tế đòi hỏi sự minh bạch và quyết liệt, sự thầm lặng này đôi khi trở thành rào cản.

Chính nhờ những lần bị "ép" phải trình bày, phải thể hiện tiếng nói và chứng minh giá trị của mình trong các dự án quan trọng, Long nhận ra trong môi trường toàn cầu, làm tốt thôi là chưa đủ. Bạn phải biết cách truyền tải sức ảnh hưởng đó đến đồng nghiệp và cấp trên.

"Khi mình đã làm được điều đó, mọi người sẽ biết đến tiếng tăm của mình hơn. Từ đó, cơ hội luân chuyển sang các văn phòng tại châu Âu hay Mỹ mới thực sự mở rộng", cô đúc kết.

"Công dân toàn cầu" và tấm hộ chiếu tự thân

Làm việc ở nhiều môi trường khác nhau, Kim Long nhận thấy có sự khác biệt rõ rệt về văn hoá dù đều trong cùng một công ty. Khi chuyển từ Singapore sang Ireland, Long nói cô trải qua một giai đoạn “sốc văn hóa” trong môi trường làm việc.

Nếu Singapore vận hành với nhịp độ nhanh, cường độ cao, thì Ireland đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cùng các quy tắc rõ ràng về thời gian. Trước sự khác biệt này, cô lựa chọn cách quan sát và hòa nhập, chủ động kết nối với đồng nghiệp bản địa để hiểu cách họ làm việc và tìm điểm chung trong tương tác.

Sở hữu nhà riêng ở Việt Nam và cả Ireland, Kim Long nói đó là thứ không thể có được trong ngày một ngày hai mà là kết quả của sự bền bỉ, nguyên tắc.

"Để mua được nhà Ireland, tôi đặt chỉ tiêu mỗi tuần chỉ được chi tiêu trong khoảng 50 euro (tương đương 1,5 triệu đồng)", cô kể.

Việc tự nấu ăn, hạn chế mọi nhu cầu giải trí xa xỉ không chỉ giúp cô tích lũy mà còn là cách cô chứng minh năng lực quản lý dòng tiền với các định chế tài chính.

"Ngân hàng đã rất kinh ngạc khi thấy mình có thể tằn tiện đến thế, và đó là chìa khóa để họ tin tưởng phê duyệt khoản vay mua nhà", Long tiết lộ.

Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, Long và chồng tìm thấy sự đồng điệu trong khát khao "bù đắp" cho tuổi thơ thiếu thốn bằng những hành trình xuyên lục địa. Với cô, cuộc đời quá ngắn ngủi để sống mãi tại một quốc gia. Cô chọn tâm thế "du mục" hiện đại, nơi mỗi vùng đất mới không chỉ là điểm đến, mà là một chương mới để khám phá giới hạn của bản thân. Sự độc lập về tài chính, vì thế, chính là công cụ tối thượng để cô tự tin viết tiếp hành trình tự do của mình.

Với gần 50 quốc gia từng đặt chân đến, Long cho biết phần lớn hành trình được thực hiện khi cô vẫn sử dụng hộ chiếu Việt Nam, kể cả sau khi có thêm quốc tịch Ireland. Theo cô, "công dân toàn cầu" không được định nghĩa bởi sức mạnh của hộ chiếu, mà nằm ở khả năng thích nghi và sự thấu hiểu các nền văn hóa khác nhau.