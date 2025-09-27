400 triệu đồng hỗ trợ ngư dân Gia Lai thắp sáng biển đêm

Ngày 26/9, 100 phần quà trị giá 400 triệu đồng được trao tận tay ngư dân tỉnh Gia Lai trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Chương trình do báo Pháp luật TPHCM phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Mỗi phần quà bao gồm một bộ bình ắc quy, combo pin và đèn LED, túi thuốc cùng cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt, ba lô và dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Học sinh là con em các ngư dân nhận học bổng tại sự kiện (Ảnh: Xuân Lộc).

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: "Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên, khích lệ bà con ngư dân vững tin vươn khơi; đồng thời tiếp thêm nghị lực để các em học sinh phấn đấu trong học tập, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tổ chức từ đầu năm 2023, với tổng kinh phí khoảng 34 tỷ đồng và được triển khai tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước.

Theo ông Tiệp, Gia Lai có 134km bờ biển với 14 xã, phường ven biển phát triển nghề cá. Vùng biển này có trữ lượng cá nổi, cá đáy, tôm, mực đa dạng và phong phú. Toàn tỉnh hiện có gần 5.900 tàu cá với trên 39.000 lao động (đứng thứ 3 cả nước), trong đó gần 3.200 tàu có chiều dài từ 15m trở lên.

Tuy nhiên, ngư dân Gia Lai vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí sản xuất cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng chặt chẽ.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), vai trò và ý thức chấp hành của ngư dân có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại chương trình (Ảnh: Xuân Lộc).

Ông Tiệp khẳng định: "Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đời sống ngư dân, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và nhất là nâng cao nhận thức pháp luật, nhằm xây dựng một cộng đồng ngư dân văn minh, chủ động hội nhập, phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định quốc tế về khai thác thủy sản, sớm gỡ thẻ vàng IUU theo chỉ đạo của Chính phủ".