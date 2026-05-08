Con trai đi xe sang trên đường, bất ngờ gặp mẹ lái xe máy đi bán gà

Một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chàng trai trẻ lái ô tô trên đường bất ngờ gặp mẹ đang lái xe máy đi bán gà đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, với hơn 1,5 triệu lượt xem.

Trong clip, khi thấy con trai tình cờ bắt gặp mình đang đi bán hàng, người mẹ lập tức xuống xe, lại gần cửa ô tô, vừa cười vừa dặn: “Các con ăn cơm trước đi nhé, đừng chờ mẹ, còn lâu lắm mới về”.

Đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai mẹ con đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Khi có người xung quanh hỏi thăm, bà không giấu được niềm tự hào khi vui vẻ giới thiệu: “Xe của thằng con trai”. Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, người mẹ lại tất tả quay về với chiếc xe máy cũ kỹ để tiếp tục công việc mưu sinh quen thuộc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Sung (quê TP Hải Phòng) cho biết mẹ anh là bà Yên, sinh năm 1963. Dù các con đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định, bà vẫn duy trì công việc bán hàng suốt 30 năm qua.

“Mẹ bán quen rồi, không bán không chịu được”, anh Sung thuật lại lời của mẹ.

Theo anh, nhiều lần các con khuyên bà nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già nhưng bà vẫn muốn tiếp tục làm việc. Sau khi chồng qua đời, công việc dường như trở thành thói quen và cũng là cách để bà khuây khỏa mỗi ngày.

“Tôi hay nói đùa với mẹ là tiền tiêu không hết, nhưng mẹ vẫn thích đi làm. Có hôm mẹ đi từ sáng tới khuya, thậm chí bỏ cả bữa cơm rồi mệt quá lại phải vào viện khám. Chúng tôi thương mẹ lắm nhưng không cản được”, anh chia sẻ.

Gia đình anh Sung có 3 chị em nhưng hiện không ai sống gần mẹ. Anh đang làm việc ở nước ngoài, đồng thời điều hành công việc kinh doanh riêng ở Việt Nam nên quỹ thời gian dành cho gia đình không nhiều.

Anh Sung đưa mẹ đến bệnh viện khám sức khỏe (Ảnh: NVCC).

Bởi vậy, mỗi lần về quê và vô tình bắt gặp mẹ vẫn lặng lẽ đi bán hàng trên đường, anh luôn có cảm xúc rất đặc biệt.

“Nhìn mẹ vẫn lủi thủi đi làm một mình, tôi thương lắm”, anh nói.

Anh Sung tâm sự tuổi thơ gắn liền với nhiều biến cố gia đình. Khi anh còn nhỏ, bố gặp khó khăn tài chính nên phải sang nước ngoài lao động để xoay xở cuộc sống. Đến khoảng năm 2020, khi kinh tế gia đình dần ổn định và cả nhà có thời gian đoàn tụ thì bố anh qua đời.

Sau biến cố ấy, anh và các chị càng muốn dành nhiều thời gian để bù đắp cho mẹ. Còn bà Yên vẫn chọn tiếp tục lao động như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.

Theo anh Sung, chính sự tần tảo, bền bỉ và tinh thần không ngại khó của mẹ đã trở thành động lực để các con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người mẹ đạp xe bán gà giữa đường, còn con trai lái ô tô chạy theo trò chuyện đã khiến nhiều người xem xúc động.

“Có chiếc xe máy cũ chở gà ấy mới có ngày con trai mua được ô tô đẹp. Điều khiến tôi xúc động nhất là người mẹ vẫn muốn lao động bằng chính sức mình, không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu”, một tài khoản mạng xã hội bình luận.

“Tôi cảm nhận được niềm tự hào của cả hai mẹ con dành cho nhau. Người con biết ơn sự hy sinh của mẹ, còn người mẹ hạnh phúc vì thấy con trưởng thành, có cuộc sống đủ đầy”, một tài khoản khác chia sẻ.