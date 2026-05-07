Nhận định nguyên nhân hơn 8,6 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Lam

Chiều 6/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh này đã có báo cáo sơ bộ về hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt xảy ra trên sông Lam, đoạn qua xã Anh Sơn.

Chiều tối 3/5, khu vực xã Anh Sơn xảy ra mưa lớn kèm dông lốc. Đến sáng 4/5, nước sông Lam chuyển màu vàng đục, tuy nhiên không xuất hiện mùi lạ hay váng dầu mỡ.

Ông Tưởng bên bè cá chết hàng loạt, thiệt hại nặng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cùng thời điểm, các loại cá nuôi trong lồng như trắm cỏ, trắm đen, leo, ghé, ngạnh... đồng loạt bỏ ăn, nổi đầu rồi chết nhanh với tỷ lệ gần 100%. Cá chết nguyên con, màu sắc bên ngoài bình thường, nội tạng không có dấu hiệu xuất huyết, mang xuất hiện chất nhầy.

Không chỉ cá nuôi, một số loài cá tự nhiên trên sông Lam như cá chép, chạch, lăng... cũng nổi đầu, dạt vào bờ và chết. Đến khoảng 17h cùng ngày, hiện tượng cá chết không còn xảy ra.

Theo thống kê của UBND xã Anh Sơn, có 13 hộ nuôi bị ảnh hưởng với tổng cộng 19 lồng cá, thiệt hại hơn 8,6 tấn. Số cá chết sau đó được các hộ dân vớt lên, bán lại với giá 50.000-60.000 đồng/kg hoặc chia cho người dân trong xã.

Theo người nuôi cá, từ năm 2009 đến nay, việc nuôi cá lồng trên sông Lam tại khu vực này được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, chưa từng ghi nhận tình trạng cá chết hàng loạt theo mùa như các đợt dịch bệnh thông thường.

Ngày 5/5, đoàn công tác của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đã kiểm tra chất lượng nước tại khu vực nuôi. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu cơ bản như độ trong đạt 40cm, pH 7,5, độ kiềm 110, ô xy hòa tan 5mg/l, đều nằm trong ngưỡng phù hợp đối với cá nước ngọt.

Cá chết hàng loạt do môi trường nước biến động đột ngột, không phải dịch bệnh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tuy nhiên, căn cứ vào các biểu hiện như cá bỏ ăn, nổi đầu, chết nhanh trên diện rộng, không có dấu hiệu bệnh lý, đồng thời ảnh hưởng cả cá tự nhiên, cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân có thể do môi trường nước biến động đột ngột, làm suy giảm chất lượng nước, đặc biệt là thiếu ô xy hòa tan hoặc xuất hiện khí độc.

“Đây là sự cố do biến động môi trường nước, phạm vi ảnh hưởng rộng, không phải dịch bệnh thông thường”, báo cáo của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An nêu.

Cơ quan này cũng cho biết hiện tượng xảy ra trên đoạn sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh và hiện không còn cá trong lồng để phục vụ lấy mẫu phân tích, việc xác định nguyên nhân cụ thể gặp nhiều khó khăn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh các nguồn xả thải có thể gây ô nhiễm khu vực thôn Kim Nhan 1, xã Anh Sơn, xem xét trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 4/5, nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Lam khi kiểm tra đã phát hiện cá chết nổi trắng mặt nước. Hiện tượng xảy ra nhanh, trên diện rộng khiến người dân lo ngại nguồn nước bị ô nhiễm đột ngột.