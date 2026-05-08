Chính sách lương hưu tăng thêm ngoài BHXH bắt buộc từ ngày 10/5

Thêm một kênh tích lũy ngoài bảo hiểm xã hội

Theo nghị định mới về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10/5, bảo hiểm hưu trí bổ sung được triển khai theo nguyên tắc tự nguyện, nhằm tạo thêm nguồn thu nhập cho người lao động khi hết tuổi lao động, bên cạnh chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành.

Người tham gia sẽ đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức. Nguồn đóng góp có thể đến từ người lao động, người sử dụng lao động hoặc cả hai bên theo thỏa thuận.

Khác với bảo hiểm xã hội bắt buộc, đây không phải khoản chi trả mặc định từ ngân sách hay cơ quan bảo hiểm, mà là cơ chế tích lũy tài chính dài hạn. Số tiền người lao động nhận được khi về hưu phụ thuộc vào mức đóng góp và kết quả đầu tư của quỹ trong suốt thời gian tham gia.

Nghị định quy định người lao động tham gia trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các quy chế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đóng thêm cho người lao động

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là cho phép doanh nghiệp tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung cho người lao động như một khoản phúc lợi dài hạn.

Theo quy định, phần đóng góp của doanh nghiệp không mang tính bắt buộc mà phụ thuộc vào chính sách của từng đơn vị sử dụng lao động. Các nội dung liên quan đến mức đóng, thời gian đóng và điều kiện hưởng sẽ do các bên thỏa thuận.

Sau khi tham gia, mỗi người lao động sẽ có tài khoản hưu trí cá nhân để ghi nhận toàn bộ số tiền đóng góp và lợi nhuận phát sinh. Một người có thể có một hoặc nhiều tài khoản tùy theo chương trình tham gia.

Khoản tiền trong quỹ được đem đầu tư theo danh mục pháp luật cho phép như trái phiếu Chính phủ, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và một số công cụ tài chính khác nhằm gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Để bảo đảm an toàn, nghị định yêu cầu tài sản của quỹ phải được quản lý tách biệt với tài sản của doanh nghiệp quản lý quỹ và chịu sự giám sát của ngân hàng cùng các tổ chức liên quan.

Chỉ được nhận khi đáp ứng điều kiện

Người lao động không thể rút tiền từ quỹ hưu trí bổ sung tùy ý trong quá trình tham gia. Việc chi trả được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, chủ yếu là khi đến tuổi nghỉ hưu.

Ngoài trường hợp nghỉ hưu, người tham gia có thể được giải quyết quyền lợi trước thời hạn trong một số trường hợp đặc biệt như tử vong, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm khả năng lao động theo quy định.

Người lao động được hưởng phần đóng góp của bản thân cùng kết quả đầu tư tương ứng trong quá trình tham gia. Đối với phần đóng góp từ doanh nghiệp, điều kiện hưởng phụ thuộc vào chương trình hưu trí bổ sung và thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Hình thức chi trả có thể thực hiện một lần hoặc định kỳ tùy theo phương án của chương trình hưu trí bổ sung.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung được xem là một cơ chế tích lũy thêm bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Khoản thu nhập mà người lao động nhận được khi về già sẽ phụ thuộc vào quá trình tham gia, mức đóng góp và hiệu quả đầu tư của quỹ trong thời gian dài.