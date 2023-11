Hỗ trợ 1.200 lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng

Ông Nguyễn Văn Thục - Trưởng ban chính sách pháp luật, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã rà soát, thẩm định và chi trả hỗ trợ cho người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do công ty bị giảm đơn hàng theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ Nghệ An trao hỗ trợ tới người lao động (Ảnh: Trần Đông).

Theo đó, có 1.278 lao động tại các địa phương như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện Nghĩa Đàn, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nghi Lộc, Yên Thành và Khu kinh tế Đông Nam đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

Trước đó, khi các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 06 có hiệu lực, LĐLĐ tỉnh nhận hơn 3.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ 9 LĐLĐ các huyện, ngành.

Qua rà soát, thẩm định, có 513 lao động thuộc 6 doanh nghiệp bị ngừng việc từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3 đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. Hơn 2.500 trường hợp có thời gian làm việc bị giảm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động sau ngày 31/3.

Để chính sách hỗ trợ thiết thực đến được với người lao động, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã xin ý kiến từ Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng giải quyết.

Đến thời điểm này, có 1.278 lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí công đoàn (Ảnh: Trần Đông).

"Ngay sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 6696/QĐ-TLĐ, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, ngành khẩn trương lập danh sách, hồ sơ người lao động bị ảnh hưởng để gửi về LĐLĐ tỉnh rà soát, thẩm định. Qua thẩm định, có thêm hơn 700 trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

Đến thời điểm này, có 1.278 lao động tại Nghệ An bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng đủ điều kiện được nhận hỗ trợ. Hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ từ nguồn kinh phí công đoàn đã đến tay người lao động", ông Nguyễn Văn Thục thông tin.

Công ty cổ phần Tập đoàn An Hưng, thuộc LĐLĐ huyện Yên Thành (Nghệ An) có 420 công đoàn, người lao động đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ mức 1 triệu đồng/người. Trong ngày 7/11, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - đã đến tận nơi trao hỗ trợ cho người lao động, đồng thời động viên người lao động tiếp tục gắn bó, chia sẻ với doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hiền (công nhân Công ty CP Tập đoàn An Hưng) cho biết, khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng giúp chị chi trả một phần chi phí sinh hoạt. "Quan trọng hơn là bản thân tôi và các anh, chị, em đoàn viên, người lao động được đón nhận sự sẻ chia, động viên của tổ chức công đoàn để yên tâm tiếp tục gắn bó, cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn", chị Hiền chia sẻ.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ đến hết ngày 31/12 để xét duyệt, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.