Hình thức lừa đảo đặt lịch làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội

Điều này gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Qua công tác giám sát trên không gian mạng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com.

Trang này có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Trang web giả mạo có giao diện tương tự trang chính thức (Ảnh chụp màn hình).

Trang trên có máy chủ đặt ở tại nước ngoài để tránh sự giám sát, kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xử lý. Đến thời điểm hiện tại, trang web trên đã không còn có thể truy cập.

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, trung tâm đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ bảo hiểm xã hội, căn cước công dân, mã số hồ sơ, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch.

Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương hoặc công an để được hỗ trợ.

Hành vi giả mạo bảo hiểm xã hội không chỉ gây mất tài sản, mất quyền lợi người dân mà còn làm suy giảm niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc người dân bị lộ thông tin cá nhân sẽ tạo tiền lệ cho tội phạm mạng khai thác danh tính, phát sinh thêm tổn thất lớn.