"Nghĩa tình dòng Lam" nhận được hơn 172 tỷ đồng để lo Tết cho người nghèo

Tối 29/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tổ chức Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026”, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với tổng số tiền ủng hộ lên đến hơn 172 tỷ đồng.

Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam” là sự tiếp nối của “Tết vì người nghèo”. Việc đổi tên thể hiện tầm nhìn sâu rộng hơn, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ dịp Tết mà còn hướng tới tạo sinh kế bền vững, giúp các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình (Ảnh: Kim Oanh).

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, khẳng định đây là hoạt động an sinh xã hội quan trọng, tiếp nối truyền thống đoàn kết, nhân ái của người dân xứ Nghệ.

Năm 2025, Nghệ An đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do 3 cơn bão lớn gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và yếu thế.

Với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh đã vượt qua thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,44%, thu ngân sách trên 29.200 tỷ đồng, môi trường đầu tư được cải thiện, đặc biệt là hoàn thành xóa 20.802 nhà tạm, nhà dột nát.

Công an tỉnh Nghệ An ủng hộ 10,2 tỷ đồng (Ảnh: Kim Oanh).

Trong suốt 13 năm qua, từ “Tết vì người nghèo” đến “Nghĩa tình dòng Lam”, chương trình đã huy động được tổng nguồn lực trên 1.000 tỷ đồng, mang Tết ấm đến hàng trăm nghìn hộ nghèo.

Riêng năm 2025, tỉnh đã huy động trên 150 tỷ đồng hỗ trợ hơn 120.000 hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng yếu thế dịp Tết, đồng thời tiếp nhận gần 583 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành, góp sức vì người nghèo, lan tỏa truyền thống “thương người như thể thương thân”.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam” chăm lo người nghèo tỉnh Nghệ An (Ảnh: Kim Oanh).

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, Nghệ An vẫn còn hơn 80.000 hộ nghèo, cận nghèo, trên 13.000 nạn nhân chất độc da cam, gần 9.000 trẻ mồ côi và nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ thường xuyên.

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, sẻ chia. Tỉnh cam kết sẽ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Tính đến 21h30 ngày 29/1, đã có hơn 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026” với tổng số tiền hơn 172 tỷ đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái sâu sắc của cộng đồng.