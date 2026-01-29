Tặng quà người có công, thân nhân liệt sỹ dịp Tết Nguyên đán

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn đã thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn ngày 29/1.

Đại biểu đã đến thăm, trao quà tại các xã Phú Thái, Kim Thành, Tứ Kỳ và xã Yết Kiêu (Hải Phòng).

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Sơn thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của các gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn trao quà tại các xã Phú Thái, Kim Thành, Tứ Kỳ và xã Yết Kiêu (Ảnh: Phạm Hà).

Đồng thời, đại biểu mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Dịp này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đã tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và một phần quà, với tổng giá trị gần 50 triệu đồng. Qua đó, góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.