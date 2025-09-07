Hình thành trung tâm đào tạo nhân lực điện tái tạo đón đầu lĩnh vực mới

Ngày 6/9, thông tin từ Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai, địa phương này đang xúc tiến hình thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 23ha.

Đây là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững của tỉnh Gia Lai.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai).

Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo sẽ được xây dựng với hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bao gồm xưởng sản xuất hydrogen xanh, trung tâm điều trị oxy cao áp, khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi, tháp luyện tập,… cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Ngoài ra, còn có khu thể dục thể thao, sân đáp trực thăng, bãi đỗ xe, đảm bảo môi trường đào tạo, nghiên cứu, sinh hoạt khép kín cho học viên và giảng viên.

Với quy mô tiếp nhận khoảng 400 học viên/khóa và đội ngũ hơn 117 giảng viên, cán bộ chuyên môn, dự án được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, xã Phù Mỹ Đông sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên hiếm có. Tốc độ gió tại đây ổn định, nguồn bức xạ mặt trời dồi dào, rất phù hợp để phát triển năng lượng tái tạo. Cùng với đó, khu vực còn có quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, tạo điều kiện thu hút những dự án quy mô lớn.

Đặc biệt, nguồn lao động trẻ, cần cù, dễ đào tạo chính là điểm quan trọng hình thành trung tâm đào tạo nhân lực tại chỗ, giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực tự chủ cho các doanh nghiệp.

Với định hướng phát triển rõ ràng, sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng tiềm năng sẵn có, Phù Mỹ Đông đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ.

Với sự hội tụ của tiềm năng thiên nhiên, chính sách khuyến khích, nguồn nhân lực trẻ và định hướng chiến lược, Phù Mỹ Đông hứa hẹn trở thành điểm sáng trên bản đồ năng lượng tái tạo, mở ra tương lai thịnh vượng cho địa phương và tỉnh Gia Lai.

Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6, phê duyệt kế hoạch đấu thầu ngày 19/8.