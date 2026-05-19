Hàng triệu sáng kiến của lao động làm lợi tiền tỷ cho doanh nghiệp

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại hội nghị, anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (TPHMC), cho biết từ lời Bác dạy đã khơi dậy khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Công nhân, lao động chia sẻ trên sân khấu về tinh thần lao động giỏi, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc (Ảnh: Hữu Chánh).

Đó là khát vọng đổi mới chính mình để nâng cao năng suất lao động và khẳng định tinh thần sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ của chị Trần Thùy Dương, Công đoàn Công ty Cổ phần FPT.

Anh Điền và chị Dương là hai trong số 88 cá nhân và 43 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập vào làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2023-2025.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động tuyên truyền, quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia.

Toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Góc học tập, làm theo Bác”, “Công nhân làm theo lời Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Hữu Chánh).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, quán triệt tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, các cấp công đoàn chú trọng phát động các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103 nghìn tỷ đồng.

Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều đó đòi hỏi tổ chức công đoàn Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu (Ảnh: Hữu Chánh).

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 gắn với nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các nghị quyết phát triển văn hoá con người Việt Nam, về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động.

Hội nghị tôn vinh 43 tập thể, 88 cá nhân xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025.