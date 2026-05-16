Hàn Quốc: Hơn 40.000 lao động Samsung dự kiến ngừng việc tập thể

Ngày 15/5, công đoàn lớn nhất của Samsung Electronics tuyên bố vẫn sẽ ngừng việc tập thể quy mô lớn vào tuần tới, bất chấp đề nghị nối lại đối thoại vô điều kiện từ phía ban lãnh đạo công ty.

Đề xuất chính thức được Samsung gửi tới công đoàn trong ngày, được xem là nỗ lực mới nhất của tập đoàn nhằm ngăn chặn cuộc ngừng việc tập thể kéo dài 18 ngày dự kiến bắt đầu từ thứ 5 tuần sau. Nếu xảy ra, đây có thể là cú sốc lớn với hoạt động sản xuất của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, phía công đoàn khẳng định sẽ không tiếp tục đối thoại nếu các yêu cầu cốt lõi liên quan đến tiền thưởng theo hiệu suất chưa được giải quyết trước vòng hòa giải tiếp theo do chính phủ đề xuất vào ngày thứ 7.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận sau ngày 7/6", ông Choi Seung-ho, Chủ tịch công đoàn lớn nhất của Samsung Electronics, nói, đề cập thời điểm cuộc ngừng việc tập thể dự kiến kết thúc: "Chúng tôi sẽ thực thi các quyền được Hiến pháp bảo đảm".

Ông Choi Seung-ho, người đứng đầu công đoàn lớn nhất của Samsung Electronics (Ảnh: Yonhap).

Hai ngày hòa giải do chính phủ Hàn Quốc chủ trì đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận hôm 13/5, khi hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về cơ chế thưởng gắn với lợi nhuận từ mảng bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) của Samsung trong bối cảnh chu kỳ tăng trưởng mạnh của thị trường chip nhớ vẫn tiếp diễn.

Theo tài liệu mới nhất gửi cho công đoàn, Samsung đề xuất giữ nguyên hệ thống thưởng lợi nhuận vượt mức hiện tại, đồng thời cho phép quỹ thưởng được tính dựa trên 10% lợi nhuận hoạt động hoặc chỉ số EVA (Economic Value Added - giá trị kinh tế gia tăng).

Công ty cũng đề xuất áp dụng một cơ chế bồi thường đặc biệt nhằm tạo ra cấu trúc khuyến khích linh hoạt hơn.

Trong khi đó, công đoàn yêu cầu mức thưởng cố định tương đương 15% lợi nhuận hoạt động của bộ phận bán dẫn, đồng thời xóa bỏ trần chi trả tiền thưởng.

Cuối ngày 15/5, các lãnh đạo Samsung tiếp tục kêu gọi công đoàn quay lại bàn đàm phán tiền lương, đồng thời gửi lời xin lỗi tới công chúng và chính phủ vì gây ra lo ngại.

"Chúng tôi xem công đoàn là một gia đình và là đối tác cùng chung vận mệnh. Công ty sẽ đối thoại với tinh thần cởi mở và không đặt điều kiện tiên quyết", tuyên bố của Samsung nêu.

Tuy nhiên, phía lãnh đạo vẫn chưa đưa ra đề xuất mới nào như công đoàn yêu cầu.

Sau tuyên bố trên, Tổng giám đốc Jun Young-hyun cùng nhiều lãnh đạo bộ phận bán dẫn đã tới văn phòng công đoàn tại thành phố Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60 km về phía nam, để tiếp tục vận động nối lại đàm phán.

Trong cuộc gặp, ban lãnh đạo một lần nữa khẳng định sẵn sàng thương lượng với thái độ cởi mở và đề nghị công đoàn trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, công đoàn đáp lại rằng chỉ có thể nối lại thương lượng nếu Samsung chấp nhận đưa các yêu cầu cốt lõi của họ vào nội dung thảo luận.

"Người lao động đã hoàn toàn mất niềm tin vào ban lãnh đạo. Vì vậy, việc cải thiện tính minh bạch trong hệ thống tiền thưởng và thể chế hóa việc xóa bỏ trần chi trả phải được đưa vào đàm phán", ông Choi được công đoàn dẫn lời.

Ông Choi trước đó cho biết hơn 40.000 lao động công đoàn đã bày tỏ ý định tham gia cuộc ngừng việc tập thể, và con số này có thể tăng lên hơn 50.000 người.

Chính phủ Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc, cho rằng một cuộc ngừng việc tập thể tại Samsung Electronics cần phải được ngăn chặn bằng mọi giá do nguy cơ tác động nghiêm trọng tới tăng trưởng kinh tế.

Các nhà quan sát nhận định nếu ngừng việc tập thể diện rộng xảy ra, thiệt hại đối với nền kinh tế Hàn Quốc - vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu - có thể lên tới 100.000 tỷ won (khoảng 66,7 tỷ USD).

Samsung Electronics ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục 57.000 tỷ won trong quý I/2026. Giới phân tích dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm của tập đoàn có thể đạt khoảng 300.000 tỷ won.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong quý I/2026 cũng đạt mức cao chưa từng có, 219,9 tỷ USD, nhờ nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ đối với các trung tâm dữ liệu AI. Trong đó, xuất khẩu chất bán dẫn tăng 139% so với cùng kỳ năm trước, lên 78,5 tỷ USD, khi đầu tư vào các máy chủ AI tăng tốc.