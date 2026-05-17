Khoảnh khắc nữ tiểu thương trúng số khiến gần 1 triệu người vui lây

“Trúng số rồi, tôi trúng số rồi!”, chị Hồng Ngọc (26 tuổi) vừa reo lớn vừa chạy nhảy, ôm chầm lấy các bạn hàng tại khu chợ Xóm Lưới (phường Vũng Tàu, TPHCM).

Giữa khu chợ hải sản đông đúc, tiếng cười nói cùng những lời chúc mừng ùa vang rộn rã sau khoảnh khắc nữ tiểu thương quầy hải sản nhận tin trúng thưởng vé số trị giá vài chục triệu đồng.

Khoảnh khắc chị Ngọc trúng số (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, thu hút gần 1 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước niềm vui và sự chân thành của những tiểu thương lao động tại khu chợ truyền thống.

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là khoản tiền may mắn chị Ngọc nhận được, mà còn là cách những người xung quanh vui mừng như thể chính người thân của mình vừa gặp chuyện tốt lành.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hồng Ngọc cho biết ngày 15/5, chị mua vé số của Xổ số Kiến thiết Bình Dương và trúng giải thưởng trị giá vài chục triệu đồng. Mặc dù số tiền trúng thưởng không quá lớn nhưng đến nay chị cùng các bạn hàng vẫn nhắc, rôm rả kể lại câu chuyện ấy. Mọi người cũng nói nhiều về đoạn clip bất ngờ được lan truyền với cấp số nhân.

Hơn 10 năm qua, chị Ngọc gắn bó với công việc bán hải sản tại chợ Xóm Lưới. Công việc của chị bắt đầu từ sáng sớm, quanh năm đối mặt với những nhọc nhằn và sự bấp bênh của nghề buôn thúng bán bưng ở chợ.

Sau giờ bám chợ, chị lại tất bật đón con, về quán xuyến việc gia đình. Dẫu vậy, với chị, góc chợ không chỉ là chỗ mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ những tình cảm thân thiết.

“Ở đây ai cũng thương nhau. Ai gặp khó khăn thì mọi người đều giúp đỡ. Có hôm mưa lớn làm đổ hàng hóa ở các quầy, cả chợ lại cùng nhau dọn dẹp, phụ nhau dựng lại sạp”, chị chia sẻ.

Trên kênh TikTok cá nhân, chị Ngọc cũng từng đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh các tiểu thương tại chợ Xóm Lưới cùng nhau chống chọi trong những ngày mưa bão.

Giữa mưa gió, người kê hàng, người gom đồ bị thổi bay, người phụ nhau che chắn sạp hàng để hạn chế thiệt hại. Những khoảnh khắc ấy từng khiến nhiều người xem xúc động bởi sự đoàn kết và nghĩa tình của các tiểu thương tại chợ.

Các tiểu thương tất bật dọn dẹp, cùng nhau vượt qua những ngày mưa bão, buôn bán khó khăn (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

Theo chị Ngọc, chính tình cảm chân thành giữa các tiểu thương là một trong những lý do khiến chị gắn bó với khu chợ suốt hơn một thập kỷ, dù đã trải qua không ít vất vả và thăng trầm của nghề.

Chia sẻ về nữ nhân viên vừa gặp may, chủ vựa hải sản Tuyết tại chợ Xóm Lưới cho biết chị Ngọc là người chăm chỉ, chịu khó. Trong mắt mọi người, chị Ngọc là người hiền lành, thật thà, ngày nào cũng cần mẫn với công việc từ sáng sớm.

“Sạp hàng của tôi chỉ có Ngọc là nhân viên. Mọi việc đều do một mình em quán xuyến”, chủ vựa hải sản nói.

Theo người này, khi biết tin chị Ngọc trúng số, bà và nhiều tiểu thương trong chợ đều vui mừng.

Trên mạng xã hội, không ít người hài hước bình luận rằng “trúng số rồi chắc khỏi còn tâm trí làm việc”. Tuy nhiên, trước những lời trêu vui ấy, chị Ngọc chỉ cười hiền, bộc bạch rằng bản thân càng phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.

“Thời buổi kinh tế khó khăn, làm ăn vất vả lắm nên càng phải biết tiết kiệm”, chị nói.

Không nghỉ làm hay nghĩ đến chuyện đi du lịch như nhiều người tưởng tượng, chị Ngọc cho hay đã dùng toàn bộ số tiền trúng thưởng để mua vàng tích góp cho tương lai.

“Trúng số xong, tôi không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi mà ngược lại còn có thêm động lực để làm việc”, chị Ngọc cười.