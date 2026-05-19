Những thanh niên không có việc làm cũng không hứng thú tìm việc

Nhóm lao động “nằm yên”

Ở tuổi 34, anh Yoon, quốc tịch Hàn Quốc, không nộp hồ sơ xin việc, cũng không tham gia phỏng vấn hay miệt mài ôn luyện cho các kỳ tuyển dụng. Theo cách phân loại của thị trường lao động Hàn Quốc, Yoon thuộc nhóm "nghỉ ngơi" - những người không đi làm nhưng cũng không chủ động tìm việc.

Người tìm việc theo dõi các thông báo tuyển dụng (Ảnh: Newsis).

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại một trường đại học ở Seoul, Yoon từng nuôi hy vọng gia nhập các tập đoàn lớn trong lĩnh vực ô tô hoặc bán dẫn. Tại Hàn Quốc, những công việc tại các tập đoàn lớn từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định, mức lương cao và đại diện cho vị thế trong xã hội.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Yoon quyết định thi lại đại học với mong muốn có một hồ sơ học vấn tốt hơn để cạnh tranh vào các doanh nghiệp hàng đầu. Thế nhưng, những lời mời làm việc anh nhận được chỉ đến từ các công ty vừa và nhỏ.

Dù miễn cưỡng chấp nhận đi làm ở tuổi 30, cảm giác thất vọng vẫn đeo bám anh mỗi khi nhìn vào bảng lương hằng tháng.

“Tôi đã quyết định nghỉ việc để tiếp tục chuẩn bị cho việc ứng tuyển vào các tập đoàn lớn vì nghĩ đó là con đường duy nhất để có thu nhập cao hơn. Nhưng sau nhiều lần thất bại, giờ tôi chỉ ở nhà", Yoon nói.

Anh cho hay bản thân đang cân nhắc học lên thạc sĩ.

Yoon không phải trường hợp cá biệt. Hàn Quốc hiện có khoảng 770.000 thanh niên rơi vào trạng thái “nghỉ ngơi”. Đây là con số cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận.

Thực trạng này đang trở thành một vấn đề xã hội đáng lo ngại, phản ánh áp lực cạnh tranh việc làm ngày càng khốc liệt đối với giới trẻ nước này.

Kỳ vọng sai lệch về sự nghiệp

Trong bối cảnh đó, một báo cáo mới của Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra góc nhìn khác về nguyên nhân khiến nhiều người trẻ đứng ngoài thị trường lao động.

Theo báo cáo, những quan niệm sai lệch về con đường nghề nghiệp và kỳ vọng thu nhập có thể đang khiến không ít thanh niên tự đẩy mình vào trạng thái trì hoãn việc làm kéo dài.

Nghiên cứu cho rằng việc bắt đầu sự nghiệp sớm tại một doanh nghiệp nhỏ có thể mang lại lợi ích thực tế hơn nhiều so với việc dành nhiều năm ôn luyện để bước chân vào các tập đoàn lớn.

Báo cáo đồng thời kêu gọi Chính phủ tăng cường cung cấp dữ liệu minh bạch về thu nhập theo ngành nghề và vị trí việc làm để người trẻ có cái nhìn thực tế hơn về thị trường lao động.

Theo báo cáo do Viện Kinh tế và Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc (KIET) thực hiện, khoảng 70% thanh niên thuộc nhóm "nghỉ ngơi" từng có kinh nghiệm đi làm. Tuy nhiên, thời gian làm việc trung bình sau khi tốt nghiệp của họ chỉ kéo dài khoảng 19 tháng.

Các ứng viên tham dự buổi định hướng trước kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT của Samsung tại Trung tâm Phát triển Nhân lực của Samsung Electronics ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Samsung Electronics).

Các nhà nghiên cứu nhận định nhiều người trẻ đang mắc kẹt trong suy nghĩ rằng nếu không thể vào công ty lớn ngay từ đầu, họ sẽ mãi bị kẹt trong những công việc lương thấp. Chính tâm lý này, không ít người nghỉ việc sớm và tiếp tục dành nhiều năm để theo đuổi những cơ hội được xem là lý tưởng.

Tuy nhiên, dữ liệu thực tế lại cho thấy một bức tranh khác. Phần lớn lao động ở độ tuổi 20 tại Hàn Quốc đều có thu nhập dưới 30 triệu won mỗi năm, bất kể làm việc ở công ty lớn hay nhỏ. Trong khi đó, khi bước sang tuổi 30, không ít nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đạt mức lương tương đương nhân viên ở tập đoàn lớn nhờ tích lũy kinh nghiệm và thâm niên làm việc.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng mức thu nhập trên 70 triệu won mỗi năm không hoàn toàn là “đặc quyền” khi làm việc ở tập đoàn lớn. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn sẵn sàng trả mức lương cao cho những nhân sự có năng lực và gắn bó lâu dài.

Đáng chú ý, nghiên cứu cho thấy con đường hiệu quả nhất để đạt mức thu nhập trên 80 triệu won mỗi năm là gia nhập thị trường lao động sớm, tích lũy kinh nghiệm và từng bước chuyển sang những vị trí tốt hơn trong tương lai.

Dù khoảng cách thu nhập giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ vẫn tồn tại và có xu hướng nới rộng theo độ tuổi, báo cáo nhấn mạnh rằng những công việc mang lại mức sống khá tốt thực tế xuất hiện nhiều hơn tại khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Kil Eun-sun, nhà nghiên cứu dẫn đầu dự án tại KIET, cho rằng chuyển việc sau khoảng 3-7 năm kinh nghiệm là con đường hiệu quả nhất để thăng tiến trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến những hiểu lầm về thu nhập là sự thiếu hụt dữ liệu đáng tin cậy. Phần lớn thông tin về lương hiện nay chủ yếu dựa trên chia sẻ cá nhân hoặc những con số trung bình chung chung, dễ tạo ra cái nhìn méo mó về thị trường việc làm.

Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu giúp người trẻ hình dung rõ hơn về lộ trình thu nhập theo thời gian, khả năng thăng tiến cũng như mức độ ổn định nghề nghiệp của những nhóm lao động có xuất phát điểm tương đồng.

Báo cáo cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm giữ chân thanh niên trên thị trường lao động, trong đó có việc hỗ trợ những người làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ chất lượng cao ngoài khu vực thủ đô Seoul. Theo nhóm nghiên cứu, những trải nghiệm này có thể trở thành nền tảng giúp người trẻ tiếp tục phát triển sự nghiệp và cải thiện thu nhập trong dài hạn.

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đang xem xét đưa các biện pháp hỗ trợ nói trên vào kế hoạch ngân sách năm tới, đồng thời xây dựng thêm nhiều chương trình nhằm giúp lao động trẻ thích nghi tốt hơn với môi trường công sở và phát triển sự nghiệp một cách bền vững.