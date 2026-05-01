Doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền cho người lao động

Tháng 5 là Tháng Công nhân với nhiều hoạt động thực chất chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (tỉnh Đồng Tháp) Đinh Công Trọng Nghĩa cho biết, đơn vị đã sớm lên kế hoạch chăm lo cho hơn 1.400 công nhân lao động. Trong đó, những người có hoàn cảnh khó khăn (10% tổng số đoàn viên) nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Để có được thỏa ước lao động tập thể với điều khoản có lợi hơn cho công nhân, lao động, theo ông Nghĩa, công đoàn đã thu thập dữ liệu của người lao động để tiến hành thương lượng với doanh nghiệp.

Nhờ đó nhiều chính sách được triển khai thiết thực. Ông nêu ví dụ mức thưởng với người lao động nghỉ hưu bằng 30 ngày lương cùng quà tặng 20-80 triệu đồng hay tặng kỷ niệm chương kèm 1-4 chỉ vàng cho thâm niên 10-40 năm.

Với những hoạt động này, Chủ tịch Công đoàn công ty cho rằng người lao động yên tâm làm việc, cống hiến, còn công ty sẽ phát triển bền vững, giữ chân được người lao động gắn bó bền chặt. Đây không chỉ là giá trị vật chất mà còn là lời cảm ơn chân thành nhất của ban lãnh đạo và Công đoàn tới người lao động.

Liên quan đến các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, ông Nghĩa nhận định, chế độ cần có chiều sâu, hướng đến từng giai đoạn gắn bó của người lao động, cả hiện tại, quá trình gắn bó có thâm niên đến khi họ nghỉ hưu... Việc này sẽ giúp người lao động yên tâm cống hiến lâu dài và tạo sự tin cậy, đồng hành từ lãnh đạo công ty.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TKG Taekwang Vina trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động (Ảnh: Công đoàn công ty).

Cũng trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) Đinh Sỹ Phúc cho rằng, công đoàn luôn hướng đến mục tiêu nâng cao phúc lợi đoàn viên song song với tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trong Tháng Công nhân 2026, công đoàn công ty có kế hoạch hỗ trợ 1.200 lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng/người, trao 200 suất học bổng "tiếp bước đến trường" trị giá 1 triệu đồng/suất cho con em người lao động.

Đáng chú ý, hơn 33.000 lao động ở công ty sẽ được tặng 300.000 đồng tiền mặt và sản phẩm thiết yếu dịp 30-4 và 1-5.

Ngoài ra Công đoàn còn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động nặng, bệnh hiểm nghèo, đồng thời triển khai chương trình mổ mắt miễn phí cho thân nhân đoàn viên.

Tháng Công nhân năm 2026, các cấp công đoàn sẽ chuyển mạnh từ phong trào đến kết quả thực chất. Điểm đáng chú ý là Tháng Công nhân năm nay không dừng ở một chủ đề mang tính định hướng, mà được thiết kế theo hướng hành động cụ thể, có chỉ tiêu, có cơ chế thúc đẩy và có công cụ đo lường hiệu quả ngay tại cơ sở.

Lần đầu tiên, các chỉ tiêu định lượng được xác lập đến cơ sở, đến đoàn viên, người lao động như phấn đấu 10% đoàn viên, người lao động trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp tham gia đề xuất sáng kiến; trong đó tối thiểu 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn.

Phong trào đổi mới sáng tạo được triển khai gắn trực tiếp với từng vị trí việc làm, đi sâu vào từng tổ, chuyền, phân xưởng, là nơi người lao động hiểu rõ nhất quy trình sản xuất.

Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động theo dõi, đánh giá và hỗ trợ triển khai sáng kiến ngay từ đầu, qua đó rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến ứng dụng. Nội dung đổi mới sáng tạo cũng được mở rộng theo hướng bắt nhịp xu thế mới.