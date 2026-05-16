Bảo vệ lương 10-15 triệu đồng được trợ cấp 500.000 đồng mỗi con nhỏ

Tuần qua, Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM liên tiếp tổ chức 2 ngày hội việc làm tại UBND phường Bình Thạnh (ngày 12/5) và phường Minh Phụng (ngày 15/5).

Cùng lúc diễn ra ngày hội việc làm trực tiếp tại các địa điểm trên, trung tâm đồng loạt tổ chức sàn giao dịch việc làm tại 3 trụ sở và các điểm tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của trung tâm trên toàn thành phố.

Mỗi ngày hội việc làm thu hút khoảng 100 doanh nghiệp tham dự tuyển dụng với hơn 10.000 vị trí việc làm trống cho người lao động lựa chọn.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhiều ngành nghề như thực phẩm, đồ uống, kinh doanh, quản lý, thiết kế, cơ khí… Trong đó, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông lớn với mức lương hấp dẫn.

Tập đoàn Đèo Cả tuyển 50 nhân viên bảo vệ, lương đến 12 triệu đồng/tháng, độ tuổi rất rộng, nhận cả người 50 tuổi. Ngoài ra, tập đoàn còn có nhu cầu tuyển dụng liên tục nhiều lao động khối văn phòng, dự án, tư vấn thiết kế, quản lý vận hành... với quy mô tuyển mới 100-200 người/tháng để đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Đặc biệt, tập đoàn Đèo Cả cũng như các doanh nghiệp xây dựng đang rất thiếu lao động chuyên môn ở công trường như nhân viên lái máy cẩu, máy xúc... Mức lương cho những lao động chuyên môn là 15-25 triệu đồng/tháng.

Các sàn giao dịch việc làm tuần qua còn ghi nhận sự tham gia của những thương hiệu lớn. Haidilao Vietnam tuyển 100 vị trí phục vụ và phụ bếp; Vietnam Concentrix Services tuyển 300 nhân viên chăm sóc khách hàng; Jobsgo tuyển các vị trí Content Creator (sáng tạo nội dung), Digital Marketing (tiếp thị kỹ thuật số); Be Group tuyển tài xế...

Nhiều đơn vị còn đồng ý tuyển dụng lao động phổ thông với mức lương 10-15 triệu đồng và cung cấp thêm nhiều khoản phúc lợi hấp dẫn để thu hút ứng viên. Ngoài những khoản phúc lợi thường thấy như tiền thuê nhà, tiền đi lại, tiền chuyên cần... thì các doanh nghiệp còn đưa ra nhiều phúc lợi mới.

Chubb Life và AIA hỗ trợ các khóa đào tạo chuyên sâu và thẻ chăm sóc sức khỏe cao cấp cho nhân viên. Công ty Thuận Phong áp dụng thêm phụ cấp cho con nhỏ dưới 6 tuổi (500.000 đồng/tháng/người con) để thu hút lao động đã có gia đình, có con nhỏ...

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM, sử dụng phúc lợi, khen thưởng để thu hút và giữ chân lao động là xu hướng gần đây, khi mà tình hình cạnh tranh tuyển dụng ngày càng gay gắt, nhất là ở phân khúc lao động phổ thông.

Thống kê 4 tháng đầu năm tại các điểm giao dịch của Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM cho thấy, doanh nghiệp cần tuyển hơn 9.000 lao động phổ thông và công việc giản đơn nhưng chỉ có gần 6.800 người tìm việc. Ở nhóm lao động vận hành máy, sản xuất có đào tạo và tay nghề, doanh nghiệp cần tuyển hơn 3.500 người như chỉ có gần 2.300 người tìm việc.

Trong 4 tháng đầu năm, trung tâm cũng đã tổ chức, tham gia thực hiện 62 phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối cung cầu lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 194.228 lượt người; tổ chức 28 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động, cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp…