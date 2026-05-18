Canh tác 4 vụ/năm, nông dân không cho đất nghỉ, rủng rỉnh tiền tiêu

Sau 2 tháng chăm sóc, diện tích ngô ngọt của gia đình bà Trần Thị Vân (59 tuổi, trú thôn Giữa, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho bắp to, hạt đều, dự kiến sẽ thu hoạch trong tuần tới. Đây là vụ ngô ngọt thứ 2 trong năm của gia đình bà Vân.

"Với 2,2 sào ngô ngọt, tôi dự kiến thu gần 1,5 tấn bắp. Giá trị trường bây giờ là 6.000 đồng/kg, vụ ngô này gia đình tôi cũng thu khoảng 9 triệu đồng”, bà Vân chia sẻ.

Bà Vân đang chăm sóc ruộng ngô ngọt của gia đình (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo bà Vân, sau khi thu hoạch ngô, gia đình sẽ cải tạo đất để gieo cấy lúa nhằm đảm bảo lương thực cho cả năm. Kết thúc vụ lúa, diện tích này tiếp tục được luân canh sang ngô và các loại rau màu ngắn ngày.

“Mỗi năm gia đình tôi trồng một vụ lúa, hai vụ ngô và một vụ rau. Dù công việc vất vả, ngày nào cũng phải bám đồng từ sáng sớm đến tối muộn nhưng bù lại đất đai không bị bỏ hoang, kinh tế gia đình cũng ổn định hơn trước”, bà nói.

Tương tự, gia đình bà Hoàng Thị Cúc (56 tuổi, trú tại thôn Xuân Yên) cũng duy trì nguồn thu nhập ổn định nhờ mô hình canh tác 4 vụ/năm. Theo bà Cúc, việc luân canh nhiều loại cây trồng không chỉ giúp tận dụng đất sản xuất mà còn hạn chế rủi ro khi giá nông sản biến động.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, ngô ngọt phát triển tốt, cho năng suất ổn định (Ảnh: Hạnh Linh).

Khoảng 10 năm trở lại đây, thay vì mỗi năm trồng 1 vụ lúa, 1 vụ lạc, bà Cúc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên các loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn như ngô ngọt, cải bó xôi để tăng hiệu quả kinh tế.

“Gia đình tôi tính toán lịch thời vụ phù hợp để luân canh nhiều loại cây trồng khác nhau. Mỗi loại cây có thời gian sinh trưởng khoảng 85-90 ngày/vụ nên đất được khai thác gần như quanh năm.

Nhờ duy trì canh tác 4 vụ/năm, mùa nào gia đình cũng có nguồn thu nhập ổn định. Sau khi trừ chi phí giống, phân bón, công chăm sóc, mỗi năm gia đình vẫn tích góp được 20 triệu đồng để làm vốn”, bà Cúc chia sẻ.

Ngô sau khi thu hoạch sẽ được tập kết, bán cho các đơn vị liên kết (Ảnh: Hoàng Văn Toàn).

Theo thống kê của UBND xã Hoa Lộc, vụ hè năm nay, toàn xã gieo trồng khoảng 55ha ngô ngọt. Sau khi thu hoạch, người dân sẽ cải tạo đất để xuống giống vụ lúa hoặc tiếp tục luân canh sang các loại hoa màu ngắn ngày nhằm tận dụng quỹ đất, nâng cao thu nhập.

Ông Hoàng Văn Toàn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lộc, cho biết việc canh tác 4 vụ/năm giúp nông dân nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất, hạn chế tình trạng đất bỏ hoang sau thu hoạch và tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương.

“Để người dân yên tâm sản xuất, hợp tác xã chủ động kết nối với doanh nghiệp, thương lái nhằm hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Chúng tôi hướng dẫn bà con bố trí lịch thời vụ phù hợp, lựa chọn các loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn, dễ chăm sóc và cho năng suất cao như lúa ngắn ngày, ngô ngọt, cải bó xôi… để nâng hiệu quả kinh tế”, ông Toàn nói.