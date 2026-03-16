Hàn Quốc: Lao động trên 60 tuổi lâm cảnh nợ nần vì chi phí sinh hoạt cao

Theo báo cáo mới công bố của Seoul Financial Welfare Counseling (Trung tâm Tư vấn Phúc lợi Tài chính Seoul), người từ 60 tuổi trở lên hiện chiếm phần lớn các trường hợp xin hỗ trợ phá sản cá nhân tại thành phố này. Trước đó, Trung tâm đã phân tích 1.192 hồ sơ phá sản hợp lệ được tiếp nhận trong năm 2025.

Cụ thể, cứ 10 người tìm đến tư vấn phá sản thì có khoảng 6 người từ 60 tuổi trở lên. Trong đó, nhóm tuổi 60 chiếm tỷ lệ lớn nhất với 36,5% số đơn, tiếp theo là nhóm tuổi 50 với 25,1% và nhóm từ 70 tuổi trở lên chiếm 21,5%. Tổng cộng, những người từ 50 tuổi trở lên chiếm tới 83,1% số người nộp đơn.

Phần lớn những người rơi vào cảnh nợ nần là nhóm có thu nhập thấp. Khoảng 86,2% trong số họ đang nhận trợ cấp sinh kế cơ bản từ chính phủ - tỷ lệ này đã tăng liên tiếp trong ba năm qua.

Tình trạng việc làm bấp bênh cũng khiến nhiều lao động lớn tuổi gặp khó khăn tài chính. Hơn 84% người nộp đơn đang thất nghiệp và thuộc nhóm từ 60 tuổi trở lên.

Ngay cả những người còn việc làm cũng chủ yếu làm lao động thời vụ hoặc công việc ngắn hạn, thu nhập không ổn định.

Theo báo cáo, nguyên nhân chính dẫn đến nợ là chi phí sinh hoạt hằng ngày vượt quá khả năng chi trả. Có tới 79,5% trường hợp cho biết họ vay nợ để trang trải các chi phí cơ bản. Ngoài ra, tiền thuê nhà và chi phí y tế cũng khiến nhiều người cao tuổi rơi vào tình trạng được mô tả là “phá sản sau nghỉ hưu”.

Trong gần 90% hồ sơ, tiền gốc và lãi vay đã vượt quá thu nhập của người vay, khiến việc trả nợ gần như không thể. Bệnh tật hoặc phải nhập viện cũng là nguyên nhân dẫn đến phá sản trong 30,2% trường hợp, tăng 5,9% so với năm 2023.

Gánh nặng nợ của nhóm này cũng ở mức cao. Trung bình mỗi người nộp đơn phá sản đang mang khoản nợ khoảng 287 triệu won (tương đương hơn 5 tỷ đồng). Riêng những người từ 60 tuổi trở lên phải gánh khoản nợ trung bình lên tới 394 triệu won (tức hơn 6,9 tỷ đồng).

Báo cáo cho thấy nhiều người cao tuổi bước vào tuổi nghỉ hưu với thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khiến không ít người rơi vào vòng xoáy nợ nần và buộc phải tìm đến thủ tục phá sản cá nhân.