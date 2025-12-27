Người cao tuổi Thụy Điển đổ xô học đại học

Ngày càng nhiều người cao tuổi Thụy Điển học đại học (Ảnh: Guardian)

Số lượng người về hưu ở Thụy Điển đăng ký theo học tại một trường đại học “do người về hưu tổ chức cho người về hưu” đang đạt mức cao kỷ lục, trong bối cảnh tình trạng cô đơn gia tăng và nhu cầu học tập, giao tiếp trực tiếp ngày càng lớn.

Senioruniversitet, một trường đại học toàn quốc hợp tác với tổ chức giáo dục của Thụy Điển là Folkuniversitetet, có khoảng 30 chi nhánh độc lập trên khắp cả nước. Các chi nhánh này tổ chức các nhóm học tập, chuỗi bài giảng và các khóa học đại học về những lĩnh vực như ngôn ngữ, chính trị, y học và kiến trúc.

Chi nhánh tại Stockholm, lớn nhất Thụy Điển, đã trở nên phổ biến đến mức kể từ khi được thành lập năm 1991, hiện nay phải hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau trong thủ đô với sự tham gia của khoảng 100 tình nguyện viên. Sự kiện được yêu thích nhất của chi nhánh này là các buổi thuyết giảng vào thứ 3 thu hút khoảng 1.000 người mỗi tuần.

Các bài giảng gần đây tại Stockholm bao gồm “Nghệ thuật trao giải Nobel” do một cựu thành viên ủy ban Nobel trình bày, “Thông tin sai lệch và AI: Mối đe dọa do chính chúng ta tạo ra”.

Inga Sanner, chủ tịch Senioruniversitetet tại Stockholm, cho biết: “Dĩ nhiên chúng tôi bị sụt giảm trong thời kỳ đại dịch, nhưng sau đó đã quay trở lại mức cũ và còn tăng hơn nữa. Số lượng hội viên của chúng tôi hiện cao nhất trong lịch sử”,

Theo Folkuniversitetet, năm 2023 đã có 2.099 sự kiện được tổ chức trên khắp Thụy Điển với 161.932 lượt người tham dự. Năm nay, con số này được dự báo sẽ tăng lên 177.024 người tham dự tại 2.391 sự kiện.

Gunnar Danielsson, tổng thư ký của Folkuniversitetet, cho biết: “Khát vọng học tập vì niềm vui là một điều rất đáng mừng trong một xã hội ngày càng bị ám ảnh bởi học tập và giáo dục như sự chuẩn bị cho công việc”.

Sanner, một giáo sư sử học đã nghỉ hưu, cho biết người cao tuổi ngày càng nhanh nhạy hơn và có một “cơn khát tri thức tuyệt vời”. “Thật sự rất thú vị khi có nhiều người muốn học thêm, muốn hiểu thêm về thế giới. Điều đó vô cùng cần thiết trong thời đại của chúng ta”, bà nói thêm.

Theo bà, vai trò xã hội rộng lớn hơn mà Senioruniversitetet đang đảm nhận ngày càng trở nên quan trọng, và việc học tập cũng như sức khỏe tinh thần của các hội viên có tác động lan tỏa đến gia đình họ và xa hơn nữa.

Tuy vậy, bà Sanner cho biết cơ cấu hội viên của trường vẫn có xu hướng “quá đồng nhất”, và họ cần làm nhiều hơn nữa để tiếp cận một đối tượng đa dạng hơn.