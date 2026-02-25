Người cao tuổi rủ nhau đi du học để “sống cho mình”

Bà Qiu Lianru (66 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) từng tham gia một khóa học ngắn hạn tại Arts University Bournemouth (Anh) vào năm ngoái.

Thay vì lựa chọn cuộc sống hưu trí an nhàn, bà đăng ký học thiết kế thời trang, in ấn, chế tác trang sức và nhiếp ảnh, sinh hoạt tại ký túc xá như các sinh viên trẻ.

“Tôi muốn mình tiếp tục tỏa sáng từ bên trong sau khi nghỉ hưu”, bà Qiu chia sẻ.

Người cao tuổi Trung Quốc theo đuổi giấc mơ học tập sau nghỉ hưu (Nguồn: Xiaohongshu).

Sau nhiều năm làm kỹ sư đường sắt, bà nghỉ hưu năm 2014. Ý định du học chỉ thực sự hình thành khi bà bị gãy xương vào năm 2024 và phải nghỉ ngơi dài ngày tại nhà. Khoảng thời gian này khiến bà suy nghĩ nhiều về những kế hoạch từng dang dở.

Do gặp khó khăn về ngôn ngữ và thủ tục hồ sơ, bà lựa chọn chương trình ngắn hạn thông qua một đơn vị tư vấn.

Đồng sáng lập tổ chức này, bà Zi Wenli vừa nghỉ hưu đã thành lập câu lạc bộ dành cho người cao tuổi có nhu cầu du học. Trong một năm qua, gần 300 học viên lớn tuổi đã tham gia các khóa học kéo dài từ hai đến bốn tuần tại nhiều quốc gia.

Chi phí mỗi chương trình dao động từ 20.000 đến 60.000 NDT (khoảng 75-225 triệu đồng), chưa bao gồm vé máy bay. Đơn vị tổ chức cung cấp thêm phiên dịch và trợ giảng nhằm hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Lớp học dành cho người lớn tuổi thu hút đông học viên (Nguồn: Xiaohongshu).

Theo bà Zi, hơn 85% khách hàng là phụ nữ, phần lớn thuộc nhóm thu nhập khá trở lên. Nhiều người từng dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc, ít có cơ hội theo đuổi sở thích cá nhân.

Sau một buổi phát trực tiếp tư vấn về du học dành cho người cao tuổi, bà nhận được hơn 500 tin nhắn quan tâm chỉ trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia cho rằng thế hệ hưu trí hiện nay là những người trưởng thành trong giai đoạn cải cách và mở cửa cuối thập niên 1970, được tiếp cận giáo dục tốt hơn và có nhu cầu phát triển bản thân đa dạng hơn so với thế hệ trước.

Sau khi rời công việc, không ít người cảm thấy hụt hẫng hoặc mất phương hướng, trong khi việc bị gắn mác “người già” đôi khi tạo cảm giác bị thu hẹp vai trò trong xã hội. Du học vì thế trở thành một lựa chọn để tìm kiếm trải nghiệm mới và khẳng định giá trị bản thân.

Bên cạnh những tác động kinh tế - xã hội do già hóa dân số, hệ thống giáo dục Trung Quốc cũng đối mặt với yêu cầu thích ứng. Nhiều “đại học người cao tuổi” hiện chủ yếu cung cấp các khóa học mang tính giải trí như hội họa, âm nhạc, khiêu vũ.

Giới chuyên gia cho rằng cần phát triển thêm các chương trình đào tạo chuyên sâu, kỹ năng thực tiễn, đồng thời tăng cường đội ngũ giảng viên toàn thời gian để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhóm dân số này.

Với nhiều người cao tuổi Trung Quốc, tuổi nghỉ hưu không còn là giai đoạn an dưỡng thụ động, mà trở thành cơ hội để bắt đầu một hành trình học tập mới, thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Huyền Trang