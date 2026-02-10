Hà Nội còn 9 sàn giao dịch việc làm sau sắp xếp, tinh gọn

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) thông báo về việc tổ chức, sắp xếp lại hệ thống sàn giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ ngày 9/2, các nhiệm vụ thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động; hỗ trợ tuyển dụng nhân lực, tìm kiếm việc làm; tổ chức phiên giao dịch việc làm, kết nối việc làm; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động sẽ diễn ra tại 9 sàn giao dịch việc làm.

Doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là lao động đang thực hiện các thủ tục về chính sách hưởng trợ cấp thất nghiệp, nắm được thông tin để thực hiện các thủ tục hành chính về các chính sách liên quan.

Hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm (Ảnh: Thanh Bình).

Trước đó, từ năm 2021 đến hết tháng 8/2025, hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội gồm 1 sàn chính và 14 sàn vệ tinh.

Hiện nay, hệ thống 9 sàn giao dịch việc làm ở Hà Nội đã được sắp xếp, tinh gọn còn 1 sàn chính và 8 sàn giao dịch vệ tinh.

Danh sách cụ thể như sau: Sàn giao dịch việc làm 215 Trung Kính (sàn chính), 215 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Hà Đông, số 144 Trần Phú, phường Hà Đông.

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Đông Anh, thôn Bầu, xã Thiên Lộc (Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long).

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Ba Vì, thôn Vật Phụ, xã Vật Lại (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Ba Vì).

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất, số 33 đường 419, phố Săn, xã Thạch Thất (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thạch Thất).

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Sóc Sơn, thôn Mai Đoài, xã Sóc Sơn (UBND xã Mai Đình cũ).

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên, ngõ 161 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Long Biên).

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Ứng Hòa, số 59 phố Lê Lợi, xã Vân Đình.

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Thường Tín, số 108 đường Hùng Nguyên, xã Thường Tín (Tầng 2 Nhà điều hành điểm đỗ xe bus xã Thường Tín).