Hà Nội tinh gọn các sàn giao dịch việc làm thế nào?

Thực hiện quyết định của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”, Sở Nội vụ đã hoàn thành đánh giá tổng thể hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm (GDVL) trong giai đoạn vừa qua.

Trên cơ sở đó, từ tháng 9/2025, Sở Nội vụ trình UBND thành phố phương án sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống sàn GDVL cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Giảm 40% đầu mối

Sở Nội vụ đề xuất sắp xếp lại hệ thống sàn GDVL Hà Nội từ 15 đầu mối xuống còn 9 sàn, giảm 40% đầu mối nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi các sàn để tránh xáo trộn cho doanh nghiệp và người lao động. Phạm vi hoạt động của mỗi sàn được xác định theo khu vực, phụ trách từ 6 đến 15 xã, phường.

Theo đó, ngoài sàn giao dịch việc làm chính đặt tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và sàn GDVL vệ tinh Hà Đông tại cơ sở 2 của Trung tâm, mỗi sàn GDVL vệ tinh sẽ phụ trách từ 6 đến 15 xã, phường.

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh dự kiến giảm 40% đầu mối (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Sau sắp xếp, hệ thống sàn GDVL trên địa bàn thành phố gồm 9 sàn, trong đó Sàn chính tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phụ trách 30 xã, phường; Sàn GDVL vệ tinh Hà Đông phụ trách 20 xã, phường; Đông Anh 8 xã; Sóc Sơn 6 xã; Ba Vì 11 xã; Thạch Thất 15 xã; Long Biên 15 xã, phường; Thường Tín 11 xã, phường; Ứng Hòa 10 xã.

Việc sắp xếp lại hệ thống sàn GDVL nhằm bảo đảm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về cải cách bộ máy hành chính.

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục hiện đại hóa hoạt động GDVL, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện Cổng thông tin việc làm thành phố, qua đó hỗ trợ phát triển thị trường lao động đồng bộ, minh bạch và bền vững.

Đầu mối kết nối thị trường lao động

Theo báo cáo, từ năm 2021 đến hết tháng 8/2025, hệ thống sàn GDVL Hà Nội gồm sàn chính và 14 sàn vệ tinh đã phát huy vai trò là đầu mối kết nối thị trường lao động, thu hút sự tham gia ngày càng đông của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động.

Toàn hệ thống đã tổ chức 1.151 phiên giao dịch việc làm, trong đó có hơn 1.000 phiên hằng ngày, cùng nhiều phiên chuyên đề, lưu động và trực tuyến.

Tổng cộng có trên 35.000 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với nhu cầu hơn 638.000 chỉ tiêu việc làm. Gần 650.000 lượt người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin; gần 80.000 người được tiếp nhận tuyển dụng thông qua các phiên giao dịch.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đạt nhiều kết quả tích cực, với gần 1 triệu lượt người lao động được tư vấn; hơn 262.000 lượt người được giới thiệu việc làm, trong đó trên 84.000 lao động được tuyển dụng.

Song song với đó, hoạt động thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động được đẩy mạnh. Hệ thống đã thu thập hơn 330.000 vị trí việc làm trống và trên 320.000 thông tin người tìm việc; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo thị trường lao động và hoạch định chính sách việc làm của thành phố.

Kết nối cung - cầu lao động (Ảnh: Thanh Bình).

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Nội vụ cũng chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình vận hành hệ thống sàn GDVL. Một số sàn vệ tinh có diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, vị trí chưa thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp. Nhân lực tại một số sàn còn mỏng, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền và mở rộng độ bao phủ dịch vụ.

Đáng chú ý, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, cùng với việc sắp xếp lại các sở, ngành, đã làm thay đổi cơ quan quản lý và địa điểm hoạt động của nhiều sàn GDVL vệ tinh, khiến mô hình tổ chức cũ không còn phù hợp.

Trên cơ sở đó, Hà Nội thực hiện sắp xếp lại hệ thống sàn GDVL Hà Nội tinh gọn, hoạt động hiệu quả.