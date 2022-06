Gói bánh ú lá tre dịp Tết Đoan ngọ, một ngày làm, bỏ túi tiền triệu

Những ngày qua, nhiều hộ dân làm nghề gói bánh ú lá tre ở TP Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tất bật vào vụ gói bánh cho các đơn hàng mùa vụ. Công việc gói loại bánh này có thể diễn ra quanh năm nhưng được làm nhiều nhất là dịp Tết Đoan ngọ, còn gọi là tết hàn thực 5/5 âm lịch.

Gia đình bà Lê Thị My (ngụ phường 5, TP Cà Mau) đã gắn bó nghề gói bánh ú lá tre mấy chục năm qua. Theo bà My, thường trước ngày Tết Đoan ngọ khoảng nửa tháng khách bắt đầu đặt hàng. Đây cũng là thời điểm gia đình bận rộn chuẩn bị nguyên vật liệu làm bánh để hoàn thành số lượng và đảm bảo việc giao bánh đúng hẹn.

Dịp Tết Đoan ngọ, nhiều hộ dân làm nghề gói bánh ú lá tre ở Cà Mau bận rộn gói bánh cung cấp khắp trong và ngoài tỉnh (Ảnh: CL).

Những năm trước, dịp Tết Đoan ngọ, gia đình bà My thường gói hơn một tấn nếp. Năm nay, do ảnh hưởng sau dịch Covid-19, gia đình bà My chỉ gói khoảng 200kg nếp.

Gia đình bà My dự kiến gói và bán khoảng 30.000 cái bánh ú lá tre dịp này. Mỗi chục bánh (10 cái), giá 35.000 đồng. Trong khoảng một tuần, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi 20 triệu đồng.

Theo nhiều hộ dân chuyên làm nghề gói bánh ú lá tre, loại bánh này gắn liền tập tục "giết sâu bọ" vào ngày Tết Đoan ngọ nên dịp này rất đắt hàng. Khách đặt mua không chỉ trong tỉnh mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác.

Mỗi ngày, nếu chăm chỉ, một người có thể gói được cả ngàn bánh ú lá tre (Ảnh: CL).

Gia đình bà Trịnh Thị Thắm (ngụ tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) được khách đặt hàng hơn 50.000 bánh ú lá tre. Bà Thắm đã phải huy động thuê cả chục người gói bánh mới làm kịp. Mỗi chục bánh ú lá tre, bà Thắm bán giá sỉ 28.000 đồng.

Bà Hà Thị Kỷ (một người dân chuyên làm nghề gói, gom bánh ú lá tre ở Cà Mau) cho biết, mỗi năm dịp mùng 5/5 âm lịch, bà gom bánh đi giao các đầu mối chợ ở TPHCM, Cần Thơ… vài trăm ngàn cái bánh. Tính ra trong dịp phục vụ Tết Đoan ngọ, mỗi hộ gia đình có thể kiếm lợi nhuận hàng chục triệu đồng.

Bánh ú lá tre được xem là một đặc sản trong dịp Tết Đoan ngọ hàng năm (Ảnh: CL).

Bên cạnh những hộ dân chuyên làm nghề bánh ú lá tre thì nghề này cũng giúp cho nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương có thu nhập. Theo một số người được thuê làm bánh, công việc tuy không vất vả nhưng cần sự khéo tay.

Chị Phạm Sơ Ri (ngụ TP Cà Mau) cho biết, hằng năm, chị được hộ dân làm nghề thuê gói bánh vào dịp Tết Đoan ngọ. "Năm nay tôi gói 3 ngày được khoảng 3.000 cái bánh. Nếu tính tiền công thì tôi kiếm chừng 3 triệu đồng", chị Ri kể.

Chị Nguyễn Kim Xoàn (ngụ huyện Trần Văn Thời cũng chia sẻ, mỗi ngày nếu chăm chỉ có thể gói được 3.000 cái bánh. Theo chị Xoàn, cứ gói 1.000 bánh thì được 600.000 đồng tiền công. Dù thu nhập cao nhưng công việc này không ổn định, mỗi năm chỉ được khoảng một tuần tất bật dịp mùng 5/5 âm lịch.

Nghề gói bánh ú lá tre cũng giúp nhiều người dân, nhất là chị em phụ nữ nhàn rỗi có việc làm và thu nhập (Ảnh: CL).

Bên cạnh đó, nhân công được thuê làm một số công đoạn như luộc bánh, buộc bánh… thì một ngày cũng có thu nhập từ 500.000 đồng - 600.000 đồng/người.

Theo người dân địa phương, nghề gói bánh ú lá tre không ổn định khi mùa vụ chủ yếu, sản xuất nhiều nhất chỉ vào dịp Tết Đoan ngọ, còn ngày thường, công việc không nhiều. Do đó, những lao động nhàn rỗi thu nhập cũng bấp bênh. Với họ, ý nghĩa khác của việc này là góp phần duy trì, giữ gìn nghề truyền thống này, tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc trưng địa phương, là niềm vui mỗi năm đến "hội".