Hơn 4.700 việc làm lương đến 40 triệu đồng/tháng chờ người lao động TPHCM

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, cho biết tại "Ngày hội việc làm năm 2025 lần 9" diễn ra vào sáng 20/11 sẽ có 4.752 vị trí việc làm lương lên đến 40 triệu đồng/tháng chờ người lao động TPHCM.

Theo đó, tính đến thời điểm này, trung tâm và các chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp đã tiếp nhận 54 doanh nghiệp đăng ký tham gia trực tiếp ngày hội, có nhu cầu tuyển dụng 4.752 vị trí việc làm trống.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM thường xuyên tổ chức các ngày hội việc làm (Ảnh minh họa: CTV).

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật có mức lương cao, từ 20 đến 40 triệu đồng/tháng. Những vị trí như quản lý, kỹ thuật ngành dệt may, cơ khí được trả mức lương từ 25 đến 30 triệu đồng/tháng. Kỹ thuật viên có tay nghề cao cũng được tuyển dụng với mức lương 13-17 triệu đồng/tháng (chưa kể tăng ca, phụ cấp).

Ở nhóm ngành giáo dục - đào tạo, các doanh nghiệp tuyển dụng giáo viên chất lượng cao với mức lương rất hấp dẫn. Những vị trí giáo viên tiếng Anh, hoặc giáo viên chủ nhiệm hệ song ngữ, trường quốc tế... được trả mức lương lên đến 35 triệu đồng/tháng.

Nhóm kinh doanh và phát triển thị trường có nhiều vị trí trả lương dựa vào doanh thu bán hàng với hứa hẹn thu nhập cao, phù hợp với những lao động tự tin vào kỹ năng giao tiếp và bán hàng, đây là nhóm có thu nhập "không giới hạn".

"Ngày hội việc làm năm 2025 lần 9" cũng tuyển nhiều vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản, tư vấn bảo hiểm, chuyên viên phát triển thị trường... Mức lương cơ bản trung bình là 8-12 triệu đồng/tháng cộng thêm hoa hồng.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu của trung tâm còn có 148 lượt doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng 11.177 vị trí việc làm trống, tập trung ở nhóm lao động phổ thông, sản xuất - chế biến - lắp ráp và kinh doanh - bán hàng.

"Ngày hội việc làm năm 2025 lần 9" được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM và 6 điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm; đồng thời kết nối trực tuyến với trụ sở 2 (Bình Dương cũ) và trụ sở 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).