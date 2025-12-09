10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất TPHCM

Người lao động tìm việc tại các sàn việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM vừa có thống kê nhu cầu của 16.211 người tìm việc và 19.749 vị trí việc làm cần tuyển người theo tiêu chí 27 ngành nghề lớn trong tháng 11/2025.

Theo đó, lao động phổ thông vẫn là nhóm ngành cần tuyển dụng nhiều nhất với nhu cầu tuyển 3.337 người, chiếm 16,9% tổng nhu cầu tuyển dụng của tháng 11. Trong khi đó, số lao động phổ thông đi tìm việc chỉ là 2.494 người.

Ngành da giầy, may mặc trong tháng 11 vẫn chiếm vị trí thứ 2 về nhu cầu tuyển dụng trong danh sách 27 ngành nghề như trong tháng 10. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng tăng mạnh từ nhu cầu tuyển 2.042 người (trong tháng 10, chiếm 11,04% tổng nhu cầu tuyển dụng) lên 2.949 người (trong tháng 11, chiếm 14,93% tổng nhu cầu tuyển dụng).

Nhu cầu tuyển dụng ngành thực phẩm, đồ uống trong tháng 11 vẫn đứng vị trí thứ 3 nhưng số người cần tuyển và tỷ lệ tuyển dụng tương đương tháng 10, không có sự thay đổi đột biến.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, từ ngày 1/1 đến 25/11, trung tâm tiếp nhận 194.224 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 14,12% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, trung tâm đã trình Sở ký ban hành 186.538 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ công là 70.495/194.224 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 36,3%.

Trong 11 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.