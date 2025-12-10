Doanh nghiệp tuyển 8.300 lao động, mức lương 8-10 triệu đồng/tháng

Ngày 10/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 28 doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cần tuyển khoảng 8.300 lao động ở nhiều vị trí.

Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động là luyện cán thép, may mặc, giày da, xây dựng… Nhiều doanh nghiệp không yêu cầu trình độ cao mà sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động theo hình thức vừa học vừa làm. Mức lương được các doanh nghiệp đưa ra 8-10 triệu đồng/tháng.

Các phiên giao dịch việc làm giúp người lao động tiếp cận doanh nghiệp để tìm được việc làm phù hợp (Ảnh: Quốc Triều).

Trong năm 2025, thông qua hình thức tuyển dụng trực tuyến và trực tiếp, đặc biệt là hoạt động của các sàn giao dịch việc làm đã giúp người lao động tại Quảng Ngãi tìm việc thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp cũng dễ dàng tuyển dụng được lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Theo bà Đinh Thị Trà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức sàn giao dịch, tư vấn việc làm tại các địa phương. Toàn tỉnh tổ chức được 20 phiên giao dịch, qua đó giúp 10.000 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Với tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi đang thu hút nhiều dự án lớn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở đó sẽ tạo thêm cơ hội việc làm, giúp người lao động có thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với địa phương.