Đường Hà Nội ngập sâu, dân công sở vật lộn đi làm rồi bất lực quay về

13h ngày 30/9, chị Nguyễn Thị Thanh Mai mới điều khiển xe máy về đến sân nhà (phường Xuân Phương, Hà Nội) sau hơn 1 giờ dầm mưa. Trời cứ đổ mưa lớn từng chặp, chiếc áo mưa bị gió quật, vặn vẹo khiến người chị ướt nhẹp. Trong cảnh ngán ngẩm dắt xe về, chị tự nhủ, biết vậy nghỉ trọn ngày thì không phải vất vả như này.

Sáng sớm, chị quyết định xin nghỉ 1 buổi khi thấy trời tối đen, sấm chớp liên tục. Chị Mai dự tính ngớt mưa, sẽ trở lại công sở làm việc buổi chiều. Sau khi ăn trưa, chị quả quyết dắt xe máy đi làm.

Đoạn đường ngập sâu khiến chị Thanh Mai bất lực, đành quay đầu về nhà (Ảnh: NVCC).

Đóng tại xã Thanh Trì, công ty cách nhà chị hơn 15km. Chị chuẩn bị kỹ lưỡng áo mưa, mang theo một bộ quần áo dự phòng. Tuy nhiên, khi di chuyển đến đường 70 cũ, chị đã gặp nhiều đoạn ngập sâu, các phương tiện giao thông ùn ứ cả hàng dài.

"Đến đoạn cầu vượt Tây Mỗ, tôi chính thức chùn chân, không thể đi tiếp vì phía trước mênh mông biển nước. Chỉ có những ô tô gầm cao mới dám vượt qua, còn lại mọi người đều quay đầu", chị Thanh Mai chia sẻ.

Năm nay, đây là lần thứ 2 chị gặp tình cảnh ngâm nước trên đường vì mưa ngập diện rộng khắp Hà Nội. Không chỉ chị Mai, nhiều nhân viên trong công ty cũng liên tục báo nghỉ do không ít tuyến đường thủ đô "thất thủ", ngập sâu từ sáng.

Chị Thanh Mai cho biết công việc làm văn phòng như chị vẫn có thể xử lý từ xa. Vì vậy, ngày mai chị sẽ theo dõi tình hình thời tiết cũng như tình trạng ngập lụt trên các tuyến phố để quyết định có đi làm hay tiếp tục báo nghỉ.

Cũng rơi vào trường hợp tương tự, chị Lương Thị Hà - nhân viên truyền thông tại 1 công ty ở khu vực phường Cầu Giấy muộn phiền vì chiếc xe máy là phương tiện đi lại duy nhất đã bị chết máy, tắc tịt do ngập.

Nhà cách công ty vỏn vẹn 2km, chị Hà băng qua phố Dịch Vọng, đường Thành Thái ngập lụt để đến công ty. Tưởng qua được trót lọt, klhông ngờ xe bị chết máy giữa đường ở một điểm ngập sâu. Giống những người đi đường cùng cảnh ngộ, nữ nhân viên đành xuống dắt xe, bì bõm di chuyển trong biển nước, tìm đến tiệm sửa xe gần nhất.

"Chỉ cách công ty khoảng 500m, nhưng tôi vẫn không thể đến nơi làm việc vì cả tuyến phố như 1 dòng sông, không nhìn thấy đâu là lòng đường, vỉa hè", chị Hà than thở.

Khu vực gần công viên Cầu Giấy chìm trong biển nước (Ảnh: NVCC).

Theo chị Hà, giao thông khu vực gần công viên Cầu Giấy gần như tê liệt. Trời tiếp tục trút mưa lớn, nước dâng cao. Vì vậy, nữ nhân viên buộc phải xin nghỉ làm và mất oan tiền sửa xe.

Sau khi ăn trưa, chị Thanh Nhàn tá hỏa khi thấy nước đã dâng lên đến bánh xe tại khu vực dốc Vân (xã Đông Anh, Hà Nội). Là nhân viên quản lý kho, chị Nhàn cho biết may mắn khi di chuyển từ Long Biên qua đây không bị ngập sâu vào sáng sớm.

Tuy nhiên, trời mưa không ngừng khiến nước dâng lên cao, lụt nhiều tuyến phố khu vực xã Đông Anh. Chị Nhàn cũng lo lắng việc trở về nhà vào chiều tối có thể gặp thêm nhiều điểm ngập, giao thông bị ùn tắc nặng nề.

Chị Nhàn than: "Đúng là một ngày quá vất vả với những người đi làm. Không ít người vật lộn nhiều giờ trên đường mà chưa thể đến công ty. Số điểm ngập úng được cập nhật mỗi lúc một tăng lên trong khi mưa chưa có dấu hiệu ngừng".