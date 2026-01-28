Doanh nghiệp Việt trả lương cao để "săn" nhân sự biết tiếng Trung

Báo cáo lương và thị trường nhân sự, tuyển dụng năm 2026 của JobOKO cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Trung đang tăng mạnh, cả về số lượng lẫn mức thu nhập.

Trong năm 2025, thị trường ghi nhận 12.997 việc làm mới yêu cầu tiếng Trung, tăng gần 50% so với năm 2024 và tăng tới 95% so với năm 2023.

Nhân viên biết tiếng Trung được công ty trả lương cao hơn (Ảnh minh họa: Freepik).

Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Nhật và tiếng Hàn tăng chậm hơn đáng kể. Cụ thể, số việc làm yêu cầu tiếng Nhật tăng từ 3.934 năm 2023 lên 4.381 năm 2024 và 5.422 năm 2025; còn tiếng Hàn chỉ tăng từ 2.269 lên 2.358 và 2.388 việc làm trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, số lượng việc làm yêu cầu tiếng Trung hiện cao hơn nhiều lần so với tiếng Nhật và tiếng Hàn, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong nhu cầu ngoại ngữ của thị trường lao động.

Theo đánh giá từ các đơn vị tuyển dụng, trong hầu hết các ngành sản xuất, xuất khẩu và kinh doanh, mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn trung bình 10–40% so với các vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.

Ở nhóm dưới 1 năm kinh nghiệm, mức lương phổ biến của các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ dao động 8–12 triệu đồng/tháng, trong khi các vị trí yêu cầu tiếng Trung đạt 12–18 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 30–50%.

Với nhóm 1–3 năm kinh nghiệm, mức chênh lệch còn rõ rệt hơn. Các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ có mức lương 12–20 triệu đồng/tháng, trong khi vị trí yêu cầu tiếng Trung đạt 20–42 triệu đồng/tháng, tương đương mức tăng 40–100%.

Ở nhóm kỹ thuật, mức lương phổ biến của các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ dao động 10–18 triệu đồng/tháng, trong khi các vị trí yêu cầu tiếng Trung đạt 15–26 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 25–45%.

Đối với nhóm kinh doanh B2B (mô hình kinh doanh giữa các doanh nghiệp), mức lương tăng 15–22 triệu đồng/tháng lên 25–35 triệu đồng/tháng khi yêu cầu tiếng Trung, tương đương mức chênh lệch 40–60%.

Đáng chú ý nhất là nhóm pre-sales (tiền bán hàng), nơi mức lương của các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ phổ biến ở mức 10–18 triệu đồng/tháng, trong khi các vị trí yêu cầu tiếng Trung có thể đạt tới 18–42 triệu đồng/tháng, cao hơn từ 50% đến 120%.

Thực tế thị trường cũng ghi nhận hiện tượng ứng viên ít kinh nghiệm nhưng được trả lương tương đương cấp cao, chủ yếu nhờ lợi thế về tiếng Trung. Điều này rất hiếm gặp ở các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ.

Báo cáo đồng thời cho thấy nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn mặt bằng chung để thu hút nhân sự có năng lực tiếng Trung, qua đó giải quyết các vấn đề liên quan đến giao tiếp và vận hành, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Trung được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ít nhất trong ba năm tới, trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của người lao động trên thị trường việc làm.