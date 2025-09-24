Doanh nghiệp cần 50.000 lao động, lương cao nhất 20 triệu đồng/tháng

Báo cáo về thị trường lao động tháng 8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nêu thông tin, nhu cầu tuyển dụng của thành phố ước tính lên đến 50.000 vị trí. Con số này cho thấy các doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh cho nửa cuối năm.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 1.093 việc làm trống của 378 doanh nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lớn trong tháng vừa qua.

Trong khi ngành xây dựng giảm mạnh về nhu cầu nhân sự mới thì ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có sự tăng mạnh, tăng 5,5% so với tháng trước.

Thị trường lao động tháng 8 cũng chứng kiến sự thay đổi trong cơ cấu, nhu cầu tuyển dụng theo trình độ. Theo đó, doanh nghiệp giảm nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học trở lên, tăng cường tuyển lao động có trình độ từ cao đẳng.

Theo ông Thành, những số liệu này cho thấy các doanh nghiệp đang mở rộng đối tượng tuyển dụng, không chỉ tập trung vào lao động có bằng cấp cao mà còn cả lao động phổ thông và lao động có trình độ nghề.

Liên quan đến thu nhập, con số thống kê thể hiện, doanh nghiệp tập trung tuyển lao động với mức lương dao động 5-10 triệu đồng/tháng chiếm 57,08% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Mức lương 10-20 triệu đồng chiếm 37,41% số việc làm được khảo sát, tăng mạnh so với tháng 7. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, mức lương này vẫn dành cho các vị trí đòi hỏi kinh nghiệm hoặc chuyên môn cao hơn như kế toán, quản lý bán hàng và tiếp thị, kỹ sư xây dựng.

Các mức lương dành cho người lao động trên 20 triệu đồng và dưới 5 triệu đồng chiếm tỷ trọng nhỏ, lần lượt là 5,07% và 0,45%.

Người lao động tìm kiếm việc làm mới (Ảnh: Thanh Bình).

Cùng với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, có trên 40.000 lao động tìm việc trong tháng 8.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 2.382 hồ sơ người tìm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, mức lương mong muốn của người lao động chủ yếu ở phân khúc phổ thông 5-10 triệu đồng/tháng chiếm 84,49%, tiếp đến là mức lương 10-20 triệu đồng chiếm 13,65%. Còn lại, lao động mong muốn mức lương trên 20 triệu đồng chiếm khoảng 1,82%.

Xét về độ tuổi, nhóm lao động 25-34 tuổi tiếp tục là lực lượng tìm việc đông đảo nhất. Điều này cho thấy thế hệ lao động này đang trong giai đoạn dịch chuyển nghề nghiệp mạnh mẽ nhất.

Bước vào những tháng cuối năm, Phó Giám đốc Vũ Quang Thành kỳ vọng các ngành bán lẻ, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ ăn uống, giải trí có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.

Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch sẽ tiếp đà tăng trưởng tuyển dụng. Nhìn chung, bức tranh việc làm những tháng cuối năm sẽ có xu hướng dịch chuyển từ các vị trí thời vụ sang các công việc ổn định, dài hạn hơn, gắn liền với các động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế.

Ông Thành dự báo, một số ngành sẽ có nhu cầu nhân lực tăng trưởng tốt trong tháng 9 bao gồm: Dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, ăn uống (dự kiến tăng trên 5%); y tế - chăm sóc sức khỏe (tăng 4%); công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 3,5%); và thương mại - dịch vụ...