Nhiều xã, phường ở TPHCM được điều chỉnh vùng lương cao hơn

Hàng triệu người lao động hưởng lợi từ việc tăng lương tối thiểu và điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu (Ảnh minh hoạ: Hải Long).

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu theo tháng, giờ, áp dụng từ đầu năm 2026 với mức tăng 7,2%.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ theo vùng áp dụng từ ngày 1/1/2026 như sau:

Chính phủ quy định người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này.

Trong đó, địa bàn TPHCM có 110 phường và 34 xã thuộc vùng I; 3 phường, 10 xã và đặc khu Côn Đảo thuộc vùng II; còn lại là vùng III.

Đặc biệt, so với hiện nay, TPHCM có 6 xã và 1 đặc khu được điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III thành vùng II; cụ thể là các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo.

Việc điều chỉnh này xuất phát từ đề xuất của Liên đoàn Lao động TPHCM. Đơn vị này kiến nghị khi xây dựng Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 cần áp dụng nguyên tắc: “Các đơn vị giáp ranh vùng I thì khoảng cách chênh lệch không quá 1 phân vùng. Do đó, cần điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với các xã, phường, đặc khu giáp ranh vùng I”.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại TPHCM, Liên đoàn Lao động Thành phố đề xuất điều chỉnh vùng lương đối với các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo.

Trên cơ sở kiến nghị của Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Nội vụ TPHCM đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Kết quả, UBND các xã, đặc khu được đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đều thống nhất với đề xuất này.

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở Nội vụ TPHCM đã tham mưu và UBND Thành phố thống nhất kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đối với 6 xã và đặc khu Côn Đảo.